La plataforma contrària al parc eòlic marí del golf de Roses, Stop Macro Parc Eòlic Marí, insisteix en «fort impacte» que el projecte tindrà al territori i avisa que no abandonaran la lluita fins que s’aturi. De fet, l’entitat ha anunciat que, si cal, aniran als tribunals i ja prepara noves accions reivindicatives.

L’entitat ha presentat al·legacions al tràmit de consulta i informació dels Plans d’Ordenació de l’espai marítim (POEM) i a l’Estudi d’Impacte Estratègic. En un extens document, que compta amb onze informes d’experts mediambientals, reclama que es tregui el cap de Creus de la mapa de zones prioritàries pel «risc evident» pels valors ecològics de la zona.

Per oposar-se al projecte han organitzat un acte unitari aquest dissabte a Roses, on faran una performance reivindicativa. Els opositors, a més, interpel·laran a la Generalitat perquè « es posicioni».

Període de consulta

Ara, s’ha obert el període de consulta i informació publica del projecte de Reial Decret pel què s’aproven els plans i l’Estudi Ambiental Estratègic dels mateixos. L’entitat, juntament amb l’associació d’empresaris Roses-Cap de Creus, hi ha presentat al·legacions.

Els opositors insisteixen que l’anàlisi de riscos sobre els possibles impactes sobre el medi ambient. Remarquen que tot i que la zona no forma part d’espais protegits, es troba en un espai proper i té un «alt valor per a la conservació de la biodiversitat i és de gran importància ecològica, per la presència d’espècies animals, la flora i per la influència de la denominada ploma del Ródano, que aporta nutrients a la zona a través del flux de corrent del Nord que recorre tota la plataforma continental catalana».

D’altra banda, argumenten que l’estudi i el POEM vulneren el principi de precaució i reiteren que la tecnologia per desenvolupar el sector eòlic marí a través de parcs flotants és «encara incipient». Valoren negativament que s’hagi fet una avaluació ambiental estratègica única per a les demarcacions marines i defensen que se n’hauria d’haver fet una d’específica per a aquesta zona. Reclamen que se suprimeixi la zona de la proposta de POEM.

L’advocat i assessor de la plataforma, Xavier Soy, avisa que es tracta d’un tràmit important perquè, un cop el Ministeri resolgui les al·legacions, es portarà al Consell de Ministres el document definitiu. Inclourà o no la zona dins el mapa d’espais prioritaris i això implicarà que pugui fer-se o no. «Si s’aprova haurem d’anar als tribunals presentant un contenciós administratiu al Suprem», assegura. Fins que no hi hagi una aprovació definitiva de la proposta els promotors del projecte no el poden presentar formalment.