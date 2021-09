L'Ajuntament de Vilafant espera tenir enllestits a finals d'any setze habitatges de protecció oficial.

Els immobles els està construint el Patronat de la Santa Creu de la Selva. L'Ajuntament va cedir els terrenys a la zona del Camp d'en Pineda i a canvi va rebre l'espai de la rectoria i del Cau, al costat i al darrere de l'església de Sant Cebrià.

L’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, amb representants del Patronat, l’arquitecte municipal i la tècnica d’habitatge del consistori van visitar ahir l'obra. Cantenys remarca que «estem satisfets del ritme de construcció d’aquestes cases de protecció oficial, i esperem que ben aviat puguem obrir el procés d’adjudicació".

Cantenys ha manifestat que "som conscients que a Vilafant hi ha demanda i necessitat d’habitatge assequible" i que "aquesta promoció, que serà de lloguer, ens permetrà disposar d’habitatge assequible, per donar resposta a, per exemple, joves o famílies que volen començar el seu projecte vital al nostre municipi».

Es tracta d’habitatges que seran de protecció social i de lloguer, cases en filera, adossades que disposaran tres habitacions i serveis a la primera planta. L’accés serà independent des del carrer Mercè Rodoreda i terrassa posterior i jardí. Cada habitatge també disposarà de garatge, amb capacitat per dos vehicles, en planta soterrani i traster individual. Es tracta d’unes cases dissenyades per aprofitar el màxim la llum solar per així fer-les més càlides i dotades també d’espais exteriors.

Per tal de poder accedir a una d’aquestes 16 cases cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya en el darrer any, ser major d’edat, residir a Catalunya, no disposar de cap habitatge en propietat i complir amb el límit d’ingressos que marca la normativa d’habitatge de protecció oficial de Catalunya.