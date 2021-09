Més d'una cinquantena d'alumnes de les escoles de Llers i Agullana han participat aquesta setmana en l'alliberament de dos astors per part de tècnics de Forestal Catalana amb l'objectiu de millorar la biodiversitat de la Garrotxa d'Empordà i els Aspres. Els ocells rapinyaires provenen del Centre de Fauna dels Aiguamolls, on s'han recuperat durant setmanes de les ferides provocades per l'impacte amb vehicles a les carreteres de la comarca. Aquesta activitat pedagògica s'emmarca dins les activitats de coneixement de l'entorn i de les espècies que en formen part, que coordina el Consorci Salines Bassegoda.