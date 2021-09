A pocs quilòmetres de Palamós, i amb una bonica vista sobre el mar, trobem la Finca Bell-lloc, que amaga en la seva terra un dels tresors enològics del Baix Empordà. El Celler Brugarol, construït justament a sota d’unes vinyes de vi autòcton i molt preuat, ens endinsa través d’unes càmeres subterrànies cap als enigmes del celler, descobrint la criança del vi enmig d’un joc de llums i obres generades per l’espectacular arquitectura de RCR arquitectes, guardonats amb el prestigiós Pritzker d’arquitectura.

El celler està immers en una constant evolució. Fruit de la seva passió per la innovació, ens ofereix des dels vins escumosos ancestrals fins als tan actuals vins sense sulfits.

Una bona mostra d’aquesta constant recerca, és la sèrie experimental X, de la qual forma part el Dnoirs, elaborat amb llevats autòctons i el vi orange Brisée. Aquest any, el celler s’estrenarà amb el primer vi Canet d’Adri, de les vinyes de la seva finca de la població gironina, una zona amb poca tradició vitivinícola, però amb unes característiques molt peculiars pel seu sòl volcànic que constitueix el nou repte de l’equip del celler. Els vins i escumosos de Brugarol, sota la direcció de l’enòleg Roger Rius, han recollit diversos premis i distincions per la seva qualitat, artesania i falta d’additius. Només per l’espectacularitat del projecte arquitectònic, la bellesa del seu entorn i la seva convenient proximitat a Palamós, el celler ja mereix una visita. Per a afegir un nou al·licient, aquesta visita acaba amb un tast guiat per l’equip del celler, que ajuda els assistents a apreciar al màxim les virtuts i característiques dels vins. Qui necessiti quedar-se més temps a contemplar la bellesa de l’entorn, pot quedar-se a dinar i fins i tot a dormir a la típica finca empordanesa, Mas Bell-lloc, per a gaudir de la bellesa de la vista de Palamós i del proper Castell de Vila Romà. Tota una experiència de turisme enològic que també es pot convertir en un esdeveniment de celebració a corporatiu.

Per a obtenir més informació sobre totes les possibilitats, disponibilitat, horari i condicions: brugarol@brugarol.com