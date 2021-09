Abans de començar a servir un vi, és imprescindible tenir molt en compte la temperatura idònia a la qual ha d’estar cada tipus de vi en el moment de consumir-ho. Si volem triomfar a la taula i demostrar tenir aptituds de ser un bon somelier podem seguir aquests consells que ens aniran molt bé. Tan important és disposar d’un bon vi i de qualitat com servir-lo correctament. Els vins blancs secs i els rosats: entre 8 i 12 graus; Els vins blancs dolços i cava: entre 6 i 8 graus i els vins negres: entre 15 i 18 graus. En el mercat hi ha diversos elements que ens ajuden a comprovar les temperatures dels vins. També hi ha recipients i neveres que permeten una conservació idònia per a cada vi. Són passos previs de gran importància per poder gaudir d’un resultat final de nivell.

Un cop el vi compleix aquests requisits, es procedirà a servir-lo. Aquí tenim un decàleg de consells que ens poden servir. Els deu passos a seguir serien els següents:

El primer que haurem de fer és presentar el vi al comensal o amfitrió, mostrant-li l’etiqueta perquè comprovi que el vi correspon al sol·licitat (vinya, any, etc.). Amb això ens evitarem errors, però també sorpreses desagradables quan haguem de pagar. Un cop es dóna l’aprovació, es procedirà al destapament de l’ampolla, sempre en presència dels comensals. L’ampolla ha d’estar sobre la taula, amb l’etiqueta sempre de cara. Es talla la càpsula amb l’ajuda de la navalla del llevataps, i sempre girant la mà i no l’ampolla. S’introdueix el llevataps, ben al centre del suro i sense arribar a perforar-lo. En retirar el suro, procurar no fer cap mena de soroll, i deixar-lo en la taula, en el platet habilitat per a ell. Quan l’ampolla és un reserva, s’aconsella a més, que una vegada es treu el suro, es presenti també al comensal perquè comprovi la seva autenticitat. Fins i tot pot haver algun comensal que el vulgui guardar com a record o bé perquè col·lecciona taps, una afició molt estesa. Netejar amb el tovalló la boca de l’ampolla. En alguns restaurants veurem com rebutgen el principi del vi per tal d’evitar possibles restes del suro que hagi pogut caure durant el destapament. Trobar-se un tros de suro a la boca en un vi o qualsevol altre beguda sempre és molt desagradable. Servirem una petita quantitat a l’amfitrió o a la persona que sol·liciti provar-lo, procurant al final, donar un quart de volta a l’ampolla per a tallar la gota i evitar que taqui les estovalles. Obtingut el vistiplau, s’ha de continuar servint als altres comensals, sempre començant per les dones i finalitzant per l’amfitrió. Les copes han d’omplir-se aproximadament una tercera part, just fins que comença l’amplària d’aquesta. Un cop estigui tothom servit, deixar l’ampolla damunt la taula (si és negre) o dins de la glaçonera si és blanc o rosat.

Són deu consells que si els portem a la pràctica segur que acabarem triomfant i ens convertirem en un tot un somelier.