Després de tres anys de treball el celler Empordàlia ha recollit els fruits i ja pot anunciar que en aquesta verema ha veremat el seu primer raïm ecològic. El compromís de sempre amb la biodiversitat i el respecte a la terra amb la vinya convencional s’ha traslladat ara també a la vinya ecològica. El primer vi del raïm ecològic es podrà degustar i trobar al mercat l’any 2022 i serà un vi negre. La voluntat és anar ampliant la producció ecològica, segons ha explicat Cheli Casanovas, que s’ha mostrat satisfeta del resultat obtingut després de treball i la dedicació dels últims anys. Per obtenir aquest vi, les 30 hectàrees on s’ha cultivat s’han tractat amb productes d’origen natural, respectant la biodiversitat i, igual que en la vinya convencional, sense l’ús de productes síntesis química. Com a celler arrelat a la terra, Empordàlia ha seguit sempre accions de màxim respecte cap al medi ambient intentant sempre ser el màxim de sostenible possible. Pel que fa a verema, Cheli Casanovas ha comentat que ha anat bé tot i que la sequera ha provocat que la producció hagi estat inferior. No obstant, el nivell de qualitat serà molt bo segons tots els pronòstics.

La història d’Empordàlia és llarga i dilatada i es va iniciar el 1947 quan es va fundar la cooperativa de Vilajuïga. Empordàlia és la unió de petits productors de l’Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions. Posteriorment, va néixer la de Pau que es va unir amb Roses fins que el 2005 l’objectiu comú d’oferir un producte molt arrelat a la terra va culminar amb la seva unió per donar pas al que actualment és el celler.

Des de llavors, el celler ha continuat amb pas ferm oferint vins i el valuós oli de Pau. Els seus promotors destaquen que aquest és un projecte molt unit a la terra d’on forma part i sempre tenint present el que «els nostres avis i besavis ens van ensenyar, amb el respecte a la terra, seguint els mateixos valors i continuant el mateix camí per les generacions futures». Un dels seus actius són les agrobotigues on s’ofereixen productes de quilòmetre zero. Empordàlia disposa de dues agrobotigues situades a l’Alt Empordà; una a Pau i l’altra a Vilajuïga.

En aquests espais es poden trobar els vins i l’oli de Pau nascuts al seu celler a banda de molts altres productes ecològics i empordanesos. A l’agrobotiga de Vilajuïga, a més, els visitants poden gaudir d’un esmorzar de forquilla, o bé d’un vermut, a l’espai L’Empordà a Taula. I pels que no es puguin dirigir físicament a les botigues sempre els hi queda el servei de compra on-line i per facilitar la fidelitat els seus clients es poden beneficiar acumulant punts de descomptes i ofertes exclusives. El celler cooperatiu d’Empordàlia forma part de la Ruta del Vi de la DO Empordà i ofereix diverses activitats d’Enoturisme a l’Alt Empordà.