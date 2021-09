Situat en un entorn privilegiat amb vistes a les Illes Medes i al bell mig de l’anomenat el petit Empordanet, trobem el Mas Oller de Torrent un celler amb molta singularitat. Els seus vins són fruit de l’esperit i la filosofia que es va implantar quan l’any 2000 Carlos Esteva, propietari del prestigiós celler Can Ràfols dels Caus va decidir rescatar una antiga finca i va replantar-hi vinya. Amb poc temps, Mas Oller s’ha convertit en la millor finca vinícola de Pals produint vins d’una gran qualitat.

El secret és molt senzill: es tracta de conservar la tradició i introduir conceptes d’innovació. Això fa que les vinyes hagin adquirit ara l’edat suficient per produir la concentració de fruita que s’estava buscant, expliquen els seus responsables. La finca històrica de Mas Oller és tot una referència dins de la DO Empordà i elabora uns vins «des d’una filosofia que aposta per la singularitat i per l’expressió del lloc on neixen». Hi contribueix sens dubte el fet que el celler estigui situat entre mar i muntanya. Són 17 hectàrees de vinya que tenen com a objectiu produir tres varietats de negre: Garnatxa, Syrah i Cabernet Sauvignon i les dues varietats de blanc: Picapoll i Malvasia de Sitges.

Actualment trobem al mercat vins com el Mar, el Blaut Nit, l’Aquarel·lo, el Pur, el Plus o el Syrah i la Malvasia. Són vins amb diferents propietats i virtuts per marinar amb diversos plats. Amb la voluntat d’obrir-se i donar-se a conèixer, el celler ofereix la possibilitat de realitzar una visita amb degustació de vins per aprendre tots els detalls que formen part del procés d’elaboració del vi, des que està a la vinya fins que arriba al celler. I des de la seva pàgina web: www.masoller.es es pot fer també una interessant visita virtual al celler i la finca.