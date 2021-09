La genètica del raïm, la combinació del sòl i el microclima i la vitivinicultura són els tres eixos que fonamenten els pilars on se sostenen els vins de Vins de Taller de Siurana d’Empordà. El celler creat per Antoni Falcón ara farà 20 anys és tot un exemple de com d’important i fonamental és aplicar una determinada filosofia per obtenir un producte final de qualitat com són els seus vins.

En primer lloc cal una característica fonamental com és la genètica: el que vindríem a dir l’ADN del vi. Un dels raïms que cultiven a Taller de Vins és el lledoner gris (garnatxa gris com es coneix a l’Empordà) que s’utilitza per fer el vi rosat. En el cas del negre la varietat marselan és que la dona un color intens, fosc, aromàtic i un tipus d’acidesa molt interessant, en paraules de Falcón. I per elaborar els vins blancs la varietat utilitzada és el viognier. Una segona característica del celler és la combinació que té del sòl, la terra i el microclima. Les vinyes es cultiven sobre un terreny argilós que fa que es traspassi una determinada mineralitat al raïm que llavors el notarem en boca. I pel que fa al clima, Siurana es beneficia no només de la tramuntana que sovint actua com un fungicida natural per combatre els fongs sinó que la marinada provinent de la badia de Roses i de la zona de Sant Pere Pescador fa que els seus vins adquireixin i presentin un sabor marí i salí. El vent que arriba cada migdia sobre les vinyes provinent del mar fa aquesta aportació.

Finalment, el tercer eix és l’anomenada vitivinicultura, tota una filosofia basada en les pràctiques biodinàmiques. L’objectiu no pot ser altra que mimar el vi, recollint-lo de matinada, sense trencar la cadena de fred, mantenint-lo tota una nit a 3 graus i evitar l’oxidació. El resultat: un vi natural i fonamentat en una filosofia que combina aquestes tres característiques.

Vins de Taller té una variada gamma de vins com l’Òliba 20, l’Eriçó 19 o el Baseia 19, entre molts altres. Per conèixer-los millor es pot portar a terme alguna de les experiències que ofereix com un dissabte de verema, un pícnic a l’aire lliure, una passejada amb tastet o una paella i tast de vins, entre d’altres.