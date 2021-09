Allà on comença la reivindicada Albera Marítima i la Mar d’Amunt a la costa nord del Cap del Creus, allà on Pirineus i Mediterrani es fusionen i des d’on reposen vinyes sobre feixes amb vistes al mar, hi ha el celler Hugas de Batlle de Colera.

La situació és privilegiada. El mar protegeix la vinya de pedregades i glaçades; la forta tramuntana els hi confereix un estat sanitari excel·lent malgrat que eixugui excessivament la terra i el sòl ens regala pissarra i minerals. Tot plegat conforma un terrer molt específic, molt local, un més que se suma a la gran disparitat de terrers de l’Empordà.

Ara farà quasi 20 anys es van començar a plantar els ceps a la Vall de Molinàs. Són 16 hectàrees repartides en 4 vinyes a la zona de l’Albera Marítima.

Els ceps descansen en pendents de muntanyes escarpades sobre les característiques terrasses que configuren l’inconfusible paisatge d’aquesta part de la costa empordanesa. Es recupera la vinya de coster, aquella que la fil·loxera, uns segles abans, va arrasar.

De la particularitat d’aquest indret i del seu treball, majoritàriament manual, en surten uns vins de gran concentració: aromes de fruita vermella, colors intensos i forts tanins. Els monovarietals negres, Falguera i Vall de Molinàs van de la mà dels rosats: Camí d’en Poca Sang i l’espumós Xalet d’en Molar, elaborats els uns amb Carinyena i els altres amb Garnatxa; varietats autòctones de les nostres contrades. Dels cupatges del Coma Fredosa i el Coma de Vaixell es destaca el Cabernet Sauvignon ja adaptat al nostre clima mediterrani.

La verema d’enguany ha ofert en el celler Hugas de Batlle fins a 35.000 quilos de raïm, una anyada caracteritzada per una forta sequera que aportarà als seus blancs 30.70 i Vall de Molinàs, una Garnatxa blanca amb més volum i un Muscat d’Alexandria de vinya vella, amb més de cent anys a l’esquena i que ja sap com actuar davant les inclemències del temps, molta elegància.

El celler ofereix la possibilitat de participar en diverses activitats com ara visitar les seves diferents finques de vinyes, un tast de vins i fins i tot fer un pícnic. Per a més informació contactar amb: https://cellerhugasdebatlle.cat