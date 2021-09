La Festa de l’Anxova de l’Escala tindrà com a pregoner el pintor Lluís Roura i l’Anxova d’Or la rebran els tres cuiners dels restaurants Compartir (Cadaqués) i Disfrutar (Barcelona), Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch. Els tres acaben de ser reconeguts en el sisè lloc de la llista de millors cuiners del món, The Best Chef Awards.

El pregó i el lliurament de l’Anxova d’Or seran el 3 d’octubre a dos quarts de dotze del migdia, a la platja, i just després es farà una cantada d’havaneres amb el grup Oreig de Mar. El dia abans, el 2 d’octubre, també s’ha inclòs a la programació de la Festa de l’Anxova el concert «Tornaveus: Polifonia tradicional», del IV Cicle de Cançó Popular d’Arrel i Amb Salero (19h, Alfolí de la Sal).

La Festa ha incorporat també una jornada professional sobre l’anxova com a producte turístic. Aquesta jornada vol esdevenir un espai de debat, reflexió i creació de sinergies entre producte i territori per desenvolupar experiències innovadores dins el món del turisme enogastronòmic i cultural de la Costa Brava.

Anxova 5.0. La Re-Evolució generacional en la indústria artesanal i la immersió de l’anxova dins el món del turisme és el títol de la jornada organitzada per l’Ajuntament de l’Escala amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Unió de Saladors Històrics d’Anxova de l’Escala.

Conduït pel gastrònom Pep Palau, l’acte inclourà diversos diàlegs entre professionals del sector anxover, gastronòmic, històric i turístic, així com un tast d’anxova i la projecció de l’audiovisual L’Escala i l’anxova: tradició gastronòmica a la costa Brava.

El primer dels diàlegs serà sobre «El relleu generacional en la indústria anxovera», amb un representant de cadascuna de les empreses locals de la Unió de Saladors Històrics d’Anxova de l’Escala.

El segon diàleg, sobre «El valor del producte local a les nostres cuines», comptarà amb dos saladors d’anxova i el xef Quim Casellas, del restaurant Casamar, de Llafranc.

El darrer diàleg, que versarà sobre «El valor de l’anxova com a recurs cultural, gastronòmic i turístic», reunirà en una mateixa taula rodona l’arqueòleg Quim Tremoleda, la guia turística Romina Ribera i dos saladors d’anxova.

Totes les conclusions que s’obtingudes d’aquesta jornada seran recollides per l’historiador i periodista gastronòmic Jaume Fàbrega.