Prop de 300 persones han participat aquest dissabte a la tarda en el primer acte conjunt contra el macroparc eòlic marí, previst al golf de Roses (Alt Empordà). Una performance amb una gran titella ha servit per protestar contra un projecte que consideren que "trinxa" el territori i que veuen com la manera "més fàcil" de complir amb els objectius marcats per Europa en matèria mediambiental.

Les entitats han interpel·lat a la Generalitat a qui han demanat que "escolti el territori" i han recordat que no estan en contra "en absolut" de les renovables, "però no d'aquesta manera". Per la seva banda, l'empresa que hauria d'instal·lar inicialment 35 aerogeneradors demana fer un debat i diu que algunes de les xifres que es donen "no són certes".

Una gran titella ha estat la protagonista aquest dissabte al costat del parc de la Ciutadella de Roses. A tocar de la muralla s'ha fet el que ha estat el primer gran acte conjunt de totes les entitats contràries al macroparc eòlic marí de Roses. En total s'han aplegat unes 300 persones, algunes d'elles estrangers que s'han interessat en l'esdeveniment. La titella, que per motius de seguretat no s'ha pogut aixecar, representava la frustració de qui veu per primera vegada el parc eòlic marí de Roses amb els 35 aerogeneradors de més de 200 metres d'alçada.

Abans de la performance ha estat el moment dels parlaments. El portaveu de la Plataforma en contra del macroparc eòlic marí, Carles Cervera, ha deixat clar que no estan en contra de les renovables, sinó "tot el contrari", però diu que "no d'aquesta manera". "Et diuen que et posen una infraestructura d'aquest calibre i et resol el problema. És normal que s'ho pensin, però els costos territorials que et genera en relació als beneficis són molt grans", assenyala Cervera.

De fet, el portaveu interpel·la la Generalitat perquè "actuï i no deixi sol el territori". Cervera assenyala que "fa anys" que tenen un model alternatiu, basat en la "democratització de l'energia". "No calen gran oligopolis", conclou.

Una manera "ràpida" de complir

A Roses han coincidit les associacions que fa encara no un mes van estar a Cantallops protestant contra el parc eòlic que hi ha previst a l'Albera. Una de les que hi era és la Iaeden. En Raül Domínguez és tècnic mediambiental de l'entitat i assenyala que aquests projectes poden agradar a les institucions perquè són una manera "fàcil" de complir amb els objectius marcats per Brussel·les.

"Instal·lacions de quatre molins et poden produir el mateix que diverses hectàrees de plaques fotovoltaiques. I tot això amb grans empreses de l'Ibex al darrera, doncs encara resulta més fàcil", lamenta Rodríguez. Per això, reclamen un debat "a fons" que tingui en compte el territori.

A l'acte també hi ha assistit la diputada provincial Montse Mindan, conjuntament amb l'actual alcalde de la ciutat, Joan Plana. Mindan ha reconegut que tenen "la obligació" de defensar la biodiversitat marina "que ja està patint molt". "El toc d'alerta que ens donen científics fa que ens hàgim de replantejar aquests grans projectes per fer-ho d'una altra manera", ha reivindicat.

Per la seva banda, Plana ha reclamat "protagonisme" pel territori i considera que "són un actor important". "Volem formar part activa del debat i poder reclamar que el futur model energètic estigui a favor de la ciutadania i no dels grans oligopolis", ha conclòs.

Algunes dades "no són certes"

Per la seva banda, l'empresa encarregada del projecte Tramuntana ha emès un comunicat poques hores abans que se celebrés l'acte a la Ciutadella de Roses. L'escrit detalla set punts on es desmenteixen algunes de les acusacions que fan els contraris al macroparc eòlic. En concret, asseguren que només hi haurà 35 aerogeneradors i no 80 com diu la plataforma. També assegura que les distàncies que donen d'altres parcs eòlics no són correctes o que l'impacte visual "en absolut" és com el que reflecteixen les recreacions fetes per les entitats ecologistes.

La plataforma, però, assegura que les dades les treuen "del projecte" que inicialment va portar l'empresa.