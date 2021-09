Prop de 300 persones van participar ahir a la tarda en el primer acte conjunt contra el macroparc eòlic marí, previst al golf de Roses. Una performance amb una gran titella va servir per protestar contra un projecte que els convocants de la protesta consideren que «trinxa» el territori i que veuen com la manera «més fàcil» de complir amb els objectius marcats per Europa en matèria mediambiental.

Les entitats concentrades a la protesta van interpel·lar a la Generalitat, a qui van demanar que «escolti el territori» i van recordar que no estan en contra «en absolut» de les renovables, «però no d’aquesta manera». Per la seva banda, l’empresa que hauria d’instal·lar inicialment 35 aerogeneradors demana fer un debat i diu que algunes de les xifres que es donen «no són certes».

Segons les entitats contràries al projecte, el parc eòlic comportarà un «fort impacte» en el territori i reclamen que es tregui el cap de Creus del mapa de zones prioritàries pel «risc evident» que suposaria el desenvolupament d’aquesta energia pels valors ecològics de la zona. Segons els informes presentats per les associacions que ahir van protestar a Roses, tot i que la zona on s’ha d’ubicar el parc no forma part d’espais protegits, es troba en un territori proper a diversos que só que ho són i a més té un «alt valor per a la conservació de la biodiversitat».

A l’acte també hi va assistir la diputada provincial Montse Mindan, conjuntament amb l’alcalde de Roses, Joan Plana. Mindan va reconèixer que tenen «la obligació» de defensar la biodiversitat marina «que ja està patint molt», mentre que l’alcalde advertia que «el toc d’alerta que ens donen els científics fa que ens hàgim de replantejar aquests grans projectes per fer-ho d’una altra manera».

La resposta dels promotors

En relació als arguments que des dels contraris al projecte han publicat recentment, la direcció del Parc Tramuntana va emetre un un comunicat poques hores abans que se celebrés l’acte a la Ciutadella de Roses. L’escrit detalla set punts on es desmenteixen algunes de les acusacions que fan els contraris al macroparc eòlic. En concret, asseguren que només hi haurà 35 aerogeneradors i no 80 com diu la plataforma. També assegura que les distàncies que donen d’altres parcs eòlics no són correctes o que l’impacte visual «en absolut» és com el que reflecteixen les recreacions fetes per les entitats ecologistes.

La plataforma antiparc, però, assegura que les dades les treuen «del projecte» que inicialment va portar l’empresa.