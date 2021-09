L'Ajuntament de Portbou ha presentat el projecte de reforma de l'edifici de l'antic ajuntament que es vol convertir en la Casa Walter Benjamin.

El projecte elaborat pels arquitectes Jordi Pigem i Joan Falguera es pot veure exposat a la sala de duanes de l'estació de tren fins al 12 d'octubre. S'ha presentat durant la 6a Escola d'Estiu Walter Benjamin que s'ha celebrat aquest cap de setmana.

La Casa Walter Benjamin pretén ser el centre de la memòria del pas del filòsof per aquesta població i acollir el seu pensament, ser centre d'estudis i recerca de vocació internacional per a la difusió, promoció i comprensió d'aquesta figura que atrau centenars de visitants anuals a aquesta població, on s’organitza anualment l’Escola d’estiu que du el seu nom.

L'edifici de l'antic ajuntament està declarat Bé Cultura d'Interès Local i des de fa anys s'espera una reforma.

L'espai vol ser un centre promotor i defensor dels valors ètics i de la modernitat, de la identitat europea i de la cultura de pau en la societat actual, un espai que des de la cultura reivindiqui la memòria històrica, els valors democràtics, els drets humans i tingui Portbou com a lloc de referència dedicat a la memòria, la frontera i l’exili, que contribueixi a la promoció del seu patrimoni històric, cultural i paisatgístic.

L'Ajuntament posa de manifest que l'existència d'aquest equipament és clau per a la transformació turística i promoció econòmica d'aquesta població que atrau centenars de visitants anuals. La poca distància entre Cadaqués, Roses i Portbou fa que s'estableixi un eix cultural i turístic privilegiat: Salvador Dalí, el Bulli, Walter Benjamin, Dani Karavan.

Walter Benjamin (Berlín, 1892 – Portbou, 1940) va ser un intel·lectual alemany d’origen jueu. Escriptor, filòsof, crític literari i assagista, és considerat una de les seves veus crítiques, heterodoxes i profètiques més singulars. En els seus escrits traspua l’idealisme alemany, el romanticisme, el materialisme històric i el misticisme jueu, que el converteixen en una figura clau en el pensament contemporani. Del 1933 al 1940 patí l’exili i la persecució del nazisme, fins a travessar a peu, malalt, els Pirineus fugint de la Gestapo cap als Estats Units, però en arribar a Portbou i saber que l’endemà seria repatriat, preferí acabar la seva vida en aquest poble fronterer i va ser enterrat en aquesta població.

Escola d'estiu

La sisena Escola d’Estiu s’ha celebrat sota el lema “El desajust entre el progrés i la crisi ecològica” per posar en evidència el retorn de les fronteres al món després de la pandèmia de la Covid-19. "Fronteres que reapareixen i que mai han deixat d’existir. Això ha generat una pèrdua de drets i llibertats que suposadament s’havien conquerit", remarquen. Els temes debatuts han estat la censura dels textos de Walter Benjamin en època franquista, la pèrdua de drets, el reflex en la literatura dels conflictes armats amb relació als imperialismes i els nacionalismes. L’acte el va cloure Vicenç Villatoro, nou director del Memorial Democràtic de Catalunya.

Com cada any, s’ha recordat a Benjamin al cementiri en el dia de la seva mort, el 26 de setembre i, especialment, a la figura de Dani Karavan mort el maig passat i que va dissenyar l’obra Passatges en memòria de Benjamin, ubicada davant del mar i al costat del cementiri.