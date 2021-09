Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres van al darrere d’un home que en una setmana hauria atracat dos supermercats de la població. L’últim cop el va donar el divendres però no li va sortir com ell hauria desitjat, ja que va fugir de l’establiment comercial.

El succés es va desencadenar cap a dos quarts de nou de la nit, en un supermercat situat a la plaça de Joan Tutau Vergés. El jove, que anava tapat de la cara per evitar ser identificat, va entrar al local i va reclamar l’atenció dels treballadors i va esgrimir un revòlver, que podria ser simulat.

Aquest establiment comercial compta amb vigilant de seguretat i el lladre no va comptar amb això. El vigilant va aconseguir apropar-se a l’home i s’hi va encarar. L’atracador en veure’s sorprès va sortir corrents del comerç i va enfilar cap al Parc de les Aigües. Arran del succés, es van activar els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. De moment no està detingut, però els Mossos estan treballant amb el cas. Que gràcies a les càmeres de vigilància dels establiments i els testimonis, comptaran amb pistes força clau per enxampar-lo.

1.200 euros de botí

L’altre atracament es va produir a terme el dilluns, en un supermercat al carrer de l’Albera. El lladre va utilitzar el mateix modus operandi i en aquest cas, va aconseguir uns 1.200 euros de botí.