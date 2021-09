L’any 2009, la Generalitat tenia clar que a Ventalló feia falta una nova escola i, per això, els responsables de l’època del Departament d’Educació van encarregar la licitació del concurs per endegar el procés constructiu del que havia de ser el nou CEIP Ventalló. Aquest setembre, 12 anys més tard, l’escola ZER Tramuntana de Ventalló ha començat un nou curs sense que la nova escola hagi arribat ni, segons ha confirmat el conseller Josep Gonzàlez Cambray en una resposta parlamentària per escrit, hi hagi cap horitzó concret perquè el nou centre sigui una realitat. «Per poder licitar el concurs per l’adjudicació del contracte d’execució de les obres per la construcció de l’escola d’Educació infantil i primària del municipi de Ventalló, és necessari que l’actuació s’aprovi en un Acord de Govern i que tingui la dotació pressupostària corresponent», ha respost Cambray a diferents preguntes al Govern sobre el tema del diputat Dani Cornellà (CUP). Això sí, l’actual conseller d’Educació insisteix en el seu escrit que l’escola de Ventalló està «prioritzada dins del llistat de noves construccions del Departament d’Educació».

Una priorització que, però, queda en paper mullat i la futura escola a l’aire mentre el Govern no destini una partida pressupostària a la construcció d’un nou centre educatiu que, com reconeix el mateix Gonzàlez Cambray en el seu escrit, fa més d’una dècada que va ser considerada com necessària. Fins que, segons ell, motius econòmics, van provocar que es deixés de banda. «La construcció de l’escola d’educació infantil i primària de Ventalló no es va dur terme amb anterioritat, ja que, a conseqüència de la crisi econòmica, el Govern d’aquell moment va haver de revisar i redimensionar les inversions previstes tenint en compte els criteris de priorització establerts en el seu moment», escriu el conseller d’Educació en la seva resposta a la pregunta parlamentària de Dani Cornellà. Precisant les dades, Josep Gonzàlez Cambray apunta que el 2013, quatre anys més tard de la licitació de l’escola de Ventalló el departament d’Educació  - llavors amb Irene Rigau de consellera, que, amb el canvi de govern, havia substituït en el càrrec a Ernest Maragall -, va «anul·lar l’encàrrec» de les obres de la nova escola que havien estat adjudicats a l’empresa constructora, VICSAN.

Sense el pas endavant del govern de destinar-hi diners, la construcció de la nova escola de Ventalló continuarà, de moment, a l’aire tot i que Josep González Cambray sosté que, en el cas que en futur hi hagi un acord de govern per tirar-la endavant, l’actuació del seu departament serà ràpida: «Tan bon punt hi hagi Acord de Govern per a la construcció d’aquest centre, el Departament iniciarà el procés participatiu amb la comunitat educativa, per definir el Document Pedagògic d’Espais que ha de servir de base, juntament amb el Programa de Necessitats, per a l’encàrrec del projecte bàsic i d’execució del nou edifici de l’escola». I, davant aquesta situació, el conseller deixar clar que en la resposta a la pregunta de Dani Cornellà que no pot precisar cap mena de detall sobre com hauria de ser el nou equipament educatiu de la població alt empordanesa: «El cost i el termini d’execució els determinarà el projecte executiu en funció del document pedagògic d’espais i del programa de necessitats».