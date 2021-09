El Servei d’Urologia de l’hospital de Figueres ha incorporat recentment el sistema de làser Thulium superpolsat d’última generació que permet diferents aplicacions urològiques: a més de les operacions d’hiperplàsia benigna de pròstata també tracta les litiasis renals, és a dir, les pedres a les vies urinàries. Aquesta tecnologia representa un pas més respecte a la tècnica quirúrgica de vaporització amb làser Thulium que el servei va incorporar el 2019. L’hospital de Figueres és el tercer de tot Catalunya que disposa d’aquest làser que pot tractar alhora la hiperplàsia benigna de pròstata i les litiasis urinàries.

Fins ara, cada any es derivaven a un centre sanitari de referència una trentena de pacients amb aquestes patologies perquè no se’ls podia tractar a l’hospital altempordanès. Ara es preveu que aquest xifra disminueixi a menys de la meitat i que només sigui necessària la derivació en els casos més complexos. Així, el Servei d’Urologia calcula que, amb aquesta nova tècnica, l’hospital de Figueres podrà tractar un centenar de pacients cada any, amb hiperplàsia benigna de pròstata i/o càlculs urinaris.

Cirurgia precisa i efectiva

La incorporació d’aquesta nova tecnologia precisa i efectiva redueix el temps de recuperació funcional del pacient i minimitza les complicacions derivades de la intervenció.