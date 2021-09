La IAEDEN-Salvem l'Empordà i els veïns han presentat al·legacions i més de 1.700 signatures en contra d'un projecte per construir un aeròdrom a Peralada. L'aeròdrom, amb un hangar i una pista de 231 metres de llargada, es vol fer a la zona de Sant Nazari de les Olives, a un quilòmetre del nucli urbà. El projecte, que l'Ajuntament va aprovar inicialment a l'estiu, preveu que concentri unes 100 operacions anuals. Ecologistes i veïns s'hi oposen frontalment pels sorolls que generaran les aeronaus, l'impacte que tindrà l'aeròdrom damunt la fauna i les explotacions ramaderes de la zona, i perquè es vol construir "en plena zona de migració d'aus" i en una àrea on hi crien espècies protegides com les cigonyes.

L'aeròdrom de Peralada es destinaria, sobretot, a usos relacionats amb l'agricultura (per exemple, cartografiar conreus o bé fer tractaments fitosanitaris des de l'aire). El projecte, que el consistori ha aprovat inicialment, preveu que des d'aquí s'hi facin un centenar d'operacions anuals.

L'aeròdrom tindria un hangar, un espai per a l'estacionament d'aeronaus i una pista de 231 metres de llargada. Es vol construir a la zona del nucli de Sant Nazari de les Olives, situada aproximadament a un quilòmetre del poble, on hi ha alguna granja i finques privades.

La IAEDEN-Salvem l'Empordà i els veïns de la zona s'hi oposen frontalment i, per això, aquest dimarts han presentat al·legacions en contra del projecte. Les han acompanyades amb més de 1.700 signatures, que han recollit durant els darrers dies. D'aquestes, 728 de forma presencial i 1.014 a través de la plataforma Change.org.

Els opositors sostenen que l'aeròdrom es vol aixecar "en ple connector entre el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el massís de l'Albera, i a escassos metres de l'espai protegit del riu Llobregat d'Empordà". A les al·legacions, a més, hi incorporen diversos informes d'experts en agronomia, impacte acústic, biodiversitat, etologia, salut humana i benestar animal.

Sorolls i impacte a la fauna

Els ecologistes i els veïns rebutgen l'aeròdrom pels sorolls que generaran les aeronaus. De fet, l'impacte acústic, conjuntament amb l'afectació damunt la fauna, són els principals motius d'oposició que recullen a les al·legacions. Sostenen que el brunzit dels avions incidirà directament damunt espècies protegides com la llúdriga o la cigonya, que han "establert poblacions prop de la parcel·la on es volen ubicar les instal·lacions".

A més, els opositors subratllen que hi haurà el risc inherent que les aus puguin col·lidir amb els avions, amb el perill que això també suposaria per als pilots. "En aquest cas concret, ens trobem en plena zona de migració, campeig d'aus i de cria de cigonyes", explica la IAEDEN-Salvem l'Empordà.

A les al·legacions, els ecologistes i els veïns també recullen que el soroll de les aeronaus afectarà "la salut dels habitants" de la zona i suposarà "pèrdua d'ingressos als seus negocis". Perquè en el cas de les granges, les vaques poden deixar de produir llet o les gallines pondre ous, "i fer l'explotació menys rendible".

A prop d'altres

Els opositors també subratllen que el projecte no ha avaluat "correctament" altres ubicacions possibles per fer-hi l'aeròdrom, "amb menor grau de protecció", ni tampoc la possibilitat de fer servir els que ja existeixen a la rodalia. Com els d'Empuriabrava, Ordis o Viladamat, situats entre 10 i 20 quilòmetres de distància. "Sobretot, arran del baix volum d'operacions estimades", diu la IAEDEN-Salvem l'Empordà.

Per últim, els contraris a l'aeròdrom diuen que la documentació que es va entrar a l'Ajuntament presenta "diverses deficiències tècniques" i critiquen "la manca de transparència" per part del consistori. L'acusen "d'ocultar informació i documentació actualitzada" fins fa poques setmanes, a prop que s'acabés el termini per presentar al·legacions. Per fer palès el seu rebuig a l'aeròdrom de Peralada, els ecologistes i els veïns preparen una manifestació per al diumenge 10 d'octubre.