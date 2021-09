El cànon del túnel del Pertús del TAV serà més barat a partir d’ara per als trens de mercaderies, amb la voluntat d’atraure més tràfic cap a una infraestructura que en aquests moments està infrautilitzada. Segons va avançar ahir a TV3 el director general de la línia Figueres-Perpinyà, Petros Papaghiannakis, qualsevol tren de mercaderies que faci un recorregut de menys de 750 quilòmetres entre l’origen i el destí pagarà un cànnon reduït que serà un 50% del preu normal. D’aquesta manera, l’objectiu és incentivar l’ús del túnel, ja que en aquests moments està només al 10% de la seva capacitat: actualment hi passen 62 trens de viatgers i mercaderies a la setmana, mentre que té capacitat per acollir-ne fins a 65 al dia.

Segons va explicar Papaghiannakis, l’objectiu de la mesura és poder atraure tràfic entre ciutats com Barcelona, Bordeus, Tolouse, Marsella i Lyon, entre altres. De moment, assegura que la nova mesura, que ja s’aplica des de fa uns dies, ha generat l’interès d’algunes companyies, i espera que aquest es pugui concretar en els propers dies.

Recuperació postpandèmia

En aquests moments, el que es veu prioritari és poder recuperar el tràfic de mercaderies després de la pandèmia. Pel que fa als trens de viatgers, encara es troba molt lluny de l’ocupació que hi havia hagut abans de la Covid-19, i no s’espera que es produeixi una recuperació fins d’aquí un o dos anys.