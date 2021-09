Els Mossos d’Esquadra van detenir el dilluns un home que conduïa drogat per l’N-II a l’altura de la Jonquera i que duia un imant per manipular el tacògraf. En un control de trànsit situat al punt quilomètric 774 una patrulla va aturar el camió que conduïa el detingut, un tràiler de més de quaranta tones.

Quan van demanar-li la documentació, l’home es va posar «molt nerviós» i va amagar-se un objecte que els agents van demanar que els mostrés. L’individu va intentar impedir-ho empentant els agents, que el van detenir per atemptat contra els agents de l’autoritat. L’objecte en qüestió és un petit imant que s’utilitza per manipular els tacògrafs digitals i falsejar les dades que s’hi recullen. Els agents van veure a la documentació del vehicle que havia excedit la velocitat diària permesa i que no havia respectat el temps de descans. A més, va sortir positiu al test de drogues.