Un incendi ha cremat almenys una nau de l'empresa Rieju de Vilamalla i ha calcinat part del material de producció. El foc també ha afectat un taller mecànic del costat. Els Bombers hi treballen des de poc després de mitjanit i han pogut donar el foc per controlat quan faltaven uns 10 minuts per les sis del matí.

El foc que s'ha desencadenat al polígon del Pont del Príncep ha obligat a desplaçar 16 dotacions i quan hi han arribat s'han trobat que afectava tres naus i el foc estava totalment desenvolupat.

El tweet publicat pels bombers aquest matí ha causat confusió, ja que s'afirmava erròniament que a la nau s'hi emmagatzemava part del material de producció.

Des de Rieju, que agraeixen la feina feta pels Bombers de la Generalitat, estan valorant els efectes que aquest incendi causarà al seu pla de producció.

#bomberscat treballem en un incendi, totalment desenvolupat, a una zona de naus a Vilamalla (avís 00.17h) al costat del pavelló municipal.

El foc afecta totalment una nau, a l'interior de la qual hi hauria motocicletes i bicicletes, que hauria col·lapsat. pic.twitter.com/Ix4eH7RJjD — Bombers (@bomberscat) 29 de septiembre de 2021

La nau de l'empres aRieju - era la zona de magatzem- ha col·lapsat totalment el teulat i les parets han caigut. El foc també ha afectat dues naus més, una d'elles un taller que també ha col·lapsat.

Els efectius d'extinció han aconseguit fer baixar la intensitat de les flames i quan faltava poc per les sis l'han donat per controlat.

Tres naus en línia

Ara hi treballen encara perquè hi ha diversos focus menors i remullant la zona cremada. El foc haafectat dues terceres parts d'un bloc de tres de naus, de 50 metres de llarg per 80 de fondària.

Malgrat el fort ensurt no s'ha hagut de lamentar cap afectació personal, el SEM s'hi ha desplaçat amb una ambulància per si era necessària la seva intervenció.

A banda dels Bombers, a l'actuació també hi treballen els Mossos d'Esquadra.