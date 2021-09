Un incendi ha afectat l'empresa Rieju de Vilamalla i ha calcinat part del material de producció que hi havia en l'àera de magatzem.

El foc en total hauria afectat set naus, segons els Bombers, amb més o menys mesura. Tres de l'empresa de motos, dues de contigües i també n'ha col·lapsat una altra. També ha patit danys una altra nau a les parets mitgeres.

N'hi ha tres que han acabat col·lapsant, és a dir, el teulat i les parets han cedit. Entre aquestes n'hi ha tres de l'empresa de motos, segons el cos d'extinció i la resta són d'altres empreses.

Els Bombers treballen en aquest foc des de poc després de mitjanit i han pogut donar-lo per controlat quan faltaven uns 10 minuts per les sis del matí.

El cap de guàrdia de la Regió de Girona, Jordi Marquès, ha explicat a ACN que el problema ha estat la gran quantitat de productes inflamables que hi havia a dins de la nau i que han actuat com accelerant del foc.

El foc que s'ha desencadenat al polígon del Pont del Príncep ha obligat a desplaçar 16 dotacions i quan hi han arribat s'han trobat que afectava tres naus i el foc estava totalment desenvolupat.

Des de Rieju, que agraeixen la feina feta pels Bombers de la Generalitat, estan valorant els efectes que aquest incendi causarà al seu pla de producció. L'empresa dóna tot el que hi havia a la nau de magatzem.

I és que segons informen des de l'empresa han perdut material per subministrar part de la cadena de producció durant les pròximes setmanes. I per aquest motiu, ja s'han posat amb contacte amb els proveïdors per accelerar el subministrament, però amb els problemes que afecten el sector, pel que fa a la cadena de subministrament, consideren que encara és massa aviat per poder puntualitzar quan tornaran a assolir la normalitat operativa.

#bomberscat treballem en un incendi, totalment desenvolupat, a una zona de naus a Vilamalla (avís 00.17h) al costat del pavelló municipal.

El foc afecta totalment una nau, a l'interior de la qual hi hauria motocicletes i bicicletes, que hauria col·lapsat. pic.twitter.com/Ix4eH7RJjD — Bombers (@bomberscat) 29 de septiembre de 2021

Una de les naus de l'empresa de motos Rieju - era la zona de magatzem- ha col·lapsat totalment el teulat i les parets han caigut. El foc també ha afectat dues naus més, una d'elles un taller que també ha col·lapsat i que és de la mateixa companyia. La

Els efectius d'extinció han aconseguit fer baixar la intensitat de les flames i quan faltava poc per les sis l'han donat per controlat.

Tres naus en línia

Ara hi treballen encara perquè hi ha diversos focus menors i remullant la zona cremada.

Malgrat el fort ensurt no s'ha hagut de lamentar cap afectació personal, el SEM s'hi ha desplaçat amb una ambulància per si era necessària la seva intervenció.

A banda dels Bombers, a l'actuació també hi treballen els Mossos d'Esquadra.