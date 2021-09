L’Agència Comarcal de l’Energia i Clima del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va realitzar una jornada, el passat mes de maig, juntament amb l’empresa «Km0 Energy» i l’Ajuntament de Rupià per informar els ajuntaments de la comarca sobre la implantació de les Comunitats Locals d’Energia a nivell municipal. A hores d’ara, dos municipis estan en fase inicial d’implantació i altres tres municipis ja tenen el projecte redactat.

Aquests projectes es basen en una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum compartit que s’ubica en una teulada municipal. Dóna servei als equipaments municipals i als veïns i empreses del municipi situats a 500 m del punt de producció. La instal·lació va acompanyada d’uns equips de mesura per a cada participant i una plataforma per tal de conèixer i gestionar les dades de consum i producció. Aquestes iniciatives impulsen un model de comunitat promoguda per l’Ajuntament que vol fer partícep la ciutadania de l’autoconsum, tot plegat per fomentar la transició energètica en l’àmbit local.