L’Ajuntament de Llançà va aprofitar ahir la festivitat de Sant Miquel, patró de la Policia Local, per a agrair públicament el treball i el suport rebut durant la llarga etapa del confinament provocat per la pandèmia i l’incendi que va afectar el cap de Creus el passat mes de juliol. L’acte va tenir lloc a la Casa de Cultura i va ser presidit per l’alcaldessa, Núria Escarpanter, i la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera. Els van acompanyar el primer tinent d’alcalde, Francesc Guisset, i el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon. El cap de la Policia Local, Òscar Soler va repassar la feina feta en el transcurs dels darrers mesos i va apostar per fer avançar la plantilla llançanenca amb una professionalització total «amb tots els agents de carrera».

La cerimònia va distingir veïns, entitats i representants dels diferents cossos d’emergències i de seguretat d’àmbit català i estatal. Francesc Guisset, qui va ostentar l’alcaldia de Llançà durant la primera part d’aquest mandat, va reivindicar «el degut respecte als agents de l’autoritat» en el moment de lluitar contra l’incivisme i la delinqüència, a més de ressaltar el caràcter «impagable» de les seves hores de feina. Cunillera, per la seva part, va recollir les distincions adreçades als efectius d’aviació del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO); a l’exèrcit de l’aire Grup 43 i a Emergències de l’Estat, Protecció Civil. La delegada va destacar la «col·laboració, solidaritat i treball conjunt de totes les administracions per fer front als reptes a què s’enfronta la societat» i va ressaltar «el valor que tenen les policies locals, que són les primeres a les qui recorre la ciutadania».

Celebració a Blanes i Lloret

La festa patronal de la policia local també es va celebrar a Blanes i Lloret. A Blanes, després de la parada amb els agents formats a la plaça dels Dies Feiners, l’acte central al Teatre va constar de reconeixements per a diversos agents i oficials de la Policia Local de Blanes – alguns d’ells, fora de servei i distingits en més d’una ocasió -, així com d’altres nou per a agents i oficials d’altres cossos de seguretat, un conductor de grua, el conductor d’una ambulància del SEM i tres ciutadans. Corresponen a 18 intervencions que han tingut lloc entre el novembre del 2019 i aquest mateix mes de setembre del 2021. Per la seva banda, a Lloret es va aprofitar la jornada per fer un reconeixement als agents jubilats, els que fan trenta anys de servei i també a les actuacions més destacades. Aquest any, i després de la suspensió de l’anterior per la pandèmia, es va fer el reconeixement dels últims dos anys.