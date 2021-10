La quinzena edició de la Fira del vehicle d'Ocasió de Figueres, FiraVO, ofereix enguany uns quatre-cents turismes i furgonetes plenament garantits. L'esdeveniment ha obert les portes, aquest divendres, en el recinte firal de la capital empordanesa. Durant tres dies, fins diumenge al vespre, el públic podrà escollir entre una àmplia gamma de vehicles de segona mà, Km 0 i gerència. La principal novetat d'aquesta edició és l'increment de models elèctrics, híbrids i híbrids endollables respecte d'edicions anteriors. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha destacat la Fira com "una fira plenament consolidada" i que és "el referent a la demarcació de Girona" en el seu sector. Xavier Vilanova, representant dels expositors, ha especificat que la incidència de la crisi dels microprocessadors en la indústria automobilística "afavoreix el mercat d'ocasió, ja que la gent pot adquirir un cotxe en excel·lents condicions ara i no ha d'esperar sis mesos per tenir-ne un de nou".

La FiraVO és oberta cada dia, entre les deu del matí i les vuit del vespre, amb entrada gratuïta controlada. Els expositors preveuen augmentar les vendes de l'any anterior, que van ser de 225 vehicles i arribar a uns 350 en aquesta edició".