Una persona va haver de ser evacuada pels Bombers des del balcó d’un bloc a causa del foc iniciat en un altre pis. Les flames van produir-se a un habitatge de la segona planta del número 9 de l’avinguda Perpinyà. Es dóna la circumstància que aquest pis ja havia patit un incendi el 2018.

L’avís es va produir a les 10.43 hores. Al lloc s’hi van desplaçar set dotacions dels Bombers. Al pis on es va originar les flames no hi havia ningú.

En arribar les dotacions les flames ja s’havien estès i el fum afectava fins als pisos de la quarta planta. Aquí una persona del 4B va haver de ser evacuada des del balcó del 4A.

Segons Bombers, a les 11.11 el foc estava extingit. Es van comprovar tots els pisos i no hi havia més afectacions.

Desallotjats els veïns

A conseqüència de l’incendi han hagut de ser desallotjades quinze persones d’aquest bloc d’habitatges. També del portal 13 i d’un altre bloc, l’11.

Cap a les dotze del migdia la situació s’hauria normalitzat. En principi cap persona hauria resultat ferida.