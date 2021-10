L’entrada en vigor de Ordenança reguladora del règim d’autorització administrativa per a l’ocupació de la via pública a Figueres aprovada el 2019 després de cinc anys sobre la taula, es torna aturar per incorporar modificacions. «El reglament es va aprovar durant el mandat anterior per unanimitat el 2019 i just quan havia d’entrar en servei va haver-hi una sol·licitud per part dels representants del sector que volien incorporar una sèrie de millores» ha explicat el regidor d’Urbanisme Xavier Amiel. El govern encara no ha pres la decisió de quan entrarà en vigència «perquè volem deixar un temps de prudència davant la situació actual»

L’Ajuntament va acordar el desembre del 2019 la suspensió per incorporar les propostes que bars i restaurants del municipi han traslladat al Govern municipal sobre la regulació de les terrasses a la via pública. «Els vàrem escoltar i vàrem considerar que hi havia aspectes a tenir en compte. Llavors des de l’ajuntament es van redactar tres punts. El primer afecta els períodes de pagament d’activitats d’aquestes ocupacions; un segon es refereix a la consideració de tenir més d’un cartell o pissarra que anunciés i delimités la terrassa de l’establiment i un tercer aspecte contempla que en el moment de tancar l’establiment no sigui necessari recollir taules i cadires. Aquestes modificacions cal aprovar-les per ple i publicar-les: no és una modificació de l’ordenança aprovada el 2019, sinó la incorporació d’aquests punts». S’esperava que l’ordenança hagués entrat en vigor durant la primavera del 2020, quan es va declarar la pandèmia i va quedar aturat el procés.

A partir que s’aprovin els tres els requisits que contempla la modificació de l’ordenança, serà la Guàrdia Urbana qui vetllarà pel compliment. L’objectiu és fer compatible l’ús general de la via pública amb el funcionament ordenat dels locals comercials i de serveis i conciliar els vianants amb els establiments, a més de fer una ciutat «accessible i inclusiva».