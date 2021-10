Ciutadans demana a l’Ajuntament de Figueres una renovació integral de l’estadi Albert Gurt que des de fa anys pateix greus deficiències.El portaveu del grup, Héctor Amelló, posa èmfasi en el fet que el mal estat causa lesions als atletes.

«El mínim manteniment que s’ha dut a terme durant anys ha provocat enormes deficiències com els nombrosos forats al tartan de les pistes que provoquen lesions als atletes, la zona de salt i els matalassets no estan en condicions o uns vestuaris que han quedat en situació deficient», indica Amelló. A més, el regidor destaca com el mal estat de la tanca perimetral o l’absència d’aquesta «permet intrusions de persones». El grup demana inversió en manteniment a tots els equipaments esportius.

L’Ajuntament admet el mal estat i la necessitat d’invertir en els equipaments esportius. És en el que es treballarà en breu i es començarà prioritzant l’estadi on s’ha actuat en vestidors i il·luminació.