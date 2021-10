Figueres va inaugurar ahir la Fira del Vehicle d’Ocasió amb un total de 14 expositors i uns 400 vehicles a la venda d’ocasió, semi nous, quilòmetre 0. Hi ha presència de vehicles elèctrics, híbrids i híbrids endollables. S’ha obert amb una important presència de visitants i el sector preveu que puguin vendre’s pràcticament la totalitat dels vehicles, segons fonts municipals.

La Fira ubicada al Recinte Firal de Figueres està oberta de les deu del matí a les vuit del vespre fins diumenge.

En 6000 metres quadrats d’exposició hi ha 14 expositors i es considera una cita anual consolidada que situa Figueres com a referent en el sector de l’automòbil.

Els concessionaris ofereixen vehicles de primera qualitat, certificats i a preus molt competitius. S'hi poden trobar una àmplia gamma de vehicles d'ocasió, semi nous, KM 0 i gerència que es poden entregar de forma immediatament als compradors.

Xavier Vilanova, representant dels expositors, ha especificat en declaracions al setmanari Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que la incidència de la crisi dels microprocessadors en la indústria automobilística «afavoreix el mercat d’ocasió, ja que la gent pot adquirir un cotxe en excel·lents condicions ara i no ha d’esperar sis mesos per tenir-ne un de nou». Aquest podria ser un dels motius que les darreres fires de vehicles d’ocasió han tingut un bon volum de vendes. L’any passat a Figueres es van vendre 250 cotxes, però en aquesta edició esperen que la xifra sigui molt superior.

Per Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres «aquesta fira és un generador de dinamisme econòmic a la ciutat. Ester contents implicació del sector a la ciutat, esperem que aquest any que les xifres siguin igual o més bones que altres anys i consolidin Firavo com la fira de referència comarques gironines».

A l’edició d’aquest any de la Fira, es continua fent el sorteig «Aparca 1 any gratis» que ofereix Fisersa. Els comprador d'aquest cap de setmana participaran en el sorteig d’una targeta amb la qual es gaudirà d'aparcament gratuït durant 1 any a qualsevol zona blava de Figueres. Se’n sortejaran un total de 13.

L’Ajuntament ha informat que vetllarà pel compliment de les mesures de seguretat sanitàries establertes dins del perímetre. També assegurarà el control de l’aforament , les distàncies de seguretat i l’ús obligatori de mascareta. Cada expositor, per la seva banda, tindrà cura que per comprar els vehicles se segueixin totes les mesures de seguretat seguint les mateixes mesures que els concessionaris.