L’Ajuntament de Roses ha aprovat la creació d’un circuit de bicicletes a l’aire lliure. Se situarà a la zona esportiva. La instal·lació està pensada per a la pràctica lúdica de la BTT i no competitiva per a totes les edats. El pressupost amb què compta el projecte és de 47.696,68 €.

El circuit no tindrà grans desnivells però incorporarà obstacles, corbes i pendents. El recorregut incorporarà elements com dubbies, altiplans i peralts, així com troncs i pedres per crear els obstacles. Les zones es determinaran per diferents trams d’edat, modalitat i nivell tècnic, de manera que pugui ser utilitzat tant per un usuari experimentat com per un principiant que pugui evolucionar i progressar al següent nivell, ha informat l’Ajuntament.

Des de l’Àrea d’Esports apunten que es continua apostant per la promoció i diversificació de l’esport, atenent també les modalitats en creixement i considerades no tradicionals, molt relacionades amb els esports de natura i a l’aire lliure, com poden ser la pràctica del ciclisme, de BTT, del running, la natació en aigües obertes, etc. A banda d’equipaments s’han posat en marxa o marcat rutes per a la pràctica de bicicleta o senderisme que permeten alhora conèixer l’entorn.