L’Ajuntament de Bàscara ha demanat a Urbanisme desclassificar sòl previst com a equipaments perquè no els necessiten. Tenint en compte la previsió de creixement del planejament, es va fer una previsió d’equipaments que avui supera, de llarg, les necessitats de la població, de manera que hi ha diversos immobles buits. Ara mateix, el poble té un miler d’habitants, mentre que el POUM preveu equipaments per a 3.000. La situació actual ha fet que dos veïns ja hagin demanat l’expropiació de les propietats per a construir, tal com permet la llei.

En el moment de fer-se el POUM, es va preveure que es desenvoluparien diversos polígons d’actuació per a construir-hi pisos i cases. A cada nova zona de creixement es preveien els pertinents equipaments. Però la població no ha crescut, i té mil dels 3.000 habitants que permet el planejament. L’alcalde, Narcís Saurina, explica que la realitat és que «no necessitem aquesta xarxa d’equipaments, i tenim locals que estan buits».

La previsió d’aquests equipaments al planejament comporta un problema, perquè els propietaris poden demanar a l’Ajuntament que se’ls expropiïn. «Es marca un preu just i hi estàs obligat», constata l’alcalde. I això és el que han fet dos propietaris, que ja han iniciat els tràmits. Segons explica Saurina, un dels procediments va començar fa deu anys, van estar negociant i s’hauria aturat, però ara s’ha tornat a engegar. L’altre és més recent, però en els dos casos es tractaria de finques previstes com a equipaments.

L’alcalde constata que, per evitar empitjorar la situació financera d’una població que ja arrossega un llarg deute d’anteriors governs, hi ha solucions senzilles. En aquest cas, és acceptar la petició de retallar els equipaments. «Hem anat a Urbanisme i els hem dit que això ens pot generar un problema de futur important», diu l’alcalde, que lamenta que no se’ls hagi acceptat la petició. «No entenem que se’ns condemni a una ruïna encara més grossa», lamenta.

El polígon, pendent d’Urbanimse

Una altra qüestió és l’impuls del polígon d’Orriols. En aquest cas tampoc han rebut el vistiplau d’Urbanisme, que, després de demanar modificacions per reduir-lo, ara planteja que no és necessari perquè hi ha altres polígons propers o que es perdria sòl agrícola, dos arguments que des de Bàscara diuen que fins ara no s’han posat sobre la taula. «Hem demanat si es pot accelerar el polígon, perquè el municipi es va muntar en base als ingressos d'un polígon que un grapat d'anys després no teníem», diu Saurina. Fins ara s’han anat resolent qüestions, però ara Urbanisme el tomba sense cap raó nova.