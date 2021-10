El CAP Ernest Lluch de Figueres estrena nova planta baixa de l'edifici, amb una ampliació de l'àrea d'Urgències i una millorar de l'accessibilitat al centre. Les obres de reforma, que han durat deu mesos, han servit per crear nous espais tant per a usuaris com per als professionals i també per renovar la zona d'atenció a la ciutadania. L'actuació ha permès crear una nova àrea administrativa i s'ha construït un nou espais per a l'atenció de la demanda aguda, amb nous boxs i tres consultes d'atenció continuada.

L'espai d'atenció urgent, a més, ara compta amb un circuit diferenciat de la resta de visites programades al CAP. Al seu costat, s'hi ha habilitat el nou laboratori d'Anàlisis Clíniques i s'han creat nous boxs per fer espirometries i retinografies.

Aquest CAP ja va veure una reorganització el juliol del 2018 quan es va inaugurar el Josep Masdevall. La posada en marxa d'aquest nou equipament també va suposar el desmantellament del CAP Figueres Sud, que s'havia creat 11 anys abans en una construcció prefabricada.

Amb la posada en marxa del Masdevall Terrades, l'Ernest Lluch ja va recuperar espai perquè tota l’atenció pediàtrica es va traslladar al nou CAP. Això, a la vegada, va permetre descongestionar les consultes i facilitar l'organització de visites.