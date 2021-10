La mirada del fotògraf Antoni Campañà de la retirada de 1939 a l'Alt Empordà es poden veure en una mostra que serà itinerant per diferents municipis de la comarca.

Des del 9 d'octubre i fins al 30 de novembre, «Antoni Campañà. L’endemà de la Retirada: Portbou, 1939», estarà exposada a La Cate de Figueres.

L'exposició la inauguren el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Complementàriament es projectarà el documental «La capsa vermella» –codirigit pel comissari de l’exposició Arnau Gonzàlez-, el 16 d’octubre a les 19h, també a La Cate. L’exposició es podrà visitar tots els dies de la setmana, de dilluns divendres (llevat dels festius), de 18 a 20 hores i abans i després dels diferents espectacles que se celebrin a l’interior de la sala principal de l’entitat durant tot aquest període.

El fotògraf Antoni Campañà (1906-1989) va retratar les petjades que va deixar l’exili republicà a la comarca, l’any 1930. L’exposició ensenya tot un seguit d’imatges que van ser descobertes l’any 2018 en unes caixes al garatge de fotògraf, a Sant Cugat del Vallès. Aquestes imatges les va fer Campanyà en un viatge a l’Empordà la primavera i estiu de 1939 i reflecteixen el paisatge que va quedar després de la batalla, ple de restes d’armament i vehicles desballestats per la derrota republicana. L’exposició està composta d’unes 70 fotografies, bona part d’elles inèdites. A cada municipi s’adapta a la cabuda de la sala, però en el cas de La Cate les que han quedat excloses es podran veure a travès d’una pantalla.

El conseller comarcal de Cultura i Memòria Històrica, Josep Maria Bernils, assenyala que "un cop exposada aquesta singular col·lecció de fotografies al MUME vàrem considerar que calia apropar-la encara més a algunes de les poblacions que protagonitzen les imatges. Des del Consell Comarcal hem promogut, per tant, una exposició itinerant que passarà per Figueres, Portbou, Peralada i Llançà, des d'ara i fins a començaments d'estiu del 2022. Entremig també farà estada a Camprodon. Una mostra excepcional com aquesta, ho mereixia".