Figueres vol traslladar el menjador social i el Centre de Distribució d'Aliments per unificar-los en un sol espai. El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, ha explicat que estan tancant el lloc i, tot i que no ha volgut avançar-ho, ha detallat que serà en un barri de fàcil accés i amb menys residents. I és que, a banda de millorar els serveis assistencials per als transeünts, els sense llar i les famílies amb dificultats econòmiques, el trasllat també busca evitar conflictes veïnals, com els que des de fa temps hi ha a la zona de l'Estació. El nou equipament també tindrà dutxes, bugaderia, una zona de dia i un espai amb llits per a casos d'emergència. L'equip de govern vol tenir-lo a punt el primer semestre de l'any que ve.

Unificar serveis i millorar l'atenció social a Figueres. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat l'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) i que es materialitzarà amb el trasllat del menjador social i el Centre de Distribució d'Aliments (CDA). Actualment, el menjador social Joaquim Vallmajó està ubicat al barri de l'Estació i el Centre de CDA, uns metres més amunt, al carrer Escoles. Els magatzems d'aquest CDA, a més, es troben ubicats en una altra zona de la ciutat. Fa temps que els veïns del barri de l'Estació es queixen de l'incivisme a la zona, que atribueixen en part a persones sense llar i transeünts.

Això, sumat a la dispersió dels serveis vinculats a la distribució d'aliments han portat a l'Ajuntament a dissenyar un pla integral que inclou reubicar tots aquests espais en un sol edifici. «Aquestes dues problemàtiques ens han portat a plantejar la necessitat de buscar un espai que pugui encabir el menjador social, la distribució d'aliments, magatzems, espais de dutxes, per rentar la roba, una zona de dia i un espai amb cinc o deu llits per acollir gent en casos d'emergència», explica Quiroga.

Un espai integral

I és que l'Ajuntament té recursos habitacionals com pisos d'emergència i acords amb alguns hostals, però no disposa d'un espai propi com Girona té amb la Sopa. «La idea, però, és anar encara més enllà i oferir un espai integral amb l'objectiu que aquestes persones surtin del carrer i tinguin un punt de referència», afegeix Quiroga. Per això, plantegen fer-ho en una zona «no molt allunyada» del centre però sense una gran densitat poblacional. «Un espai on tinguem tots aquests recursos, però sense que tinguin un impacte veïnal», remarca el regidor.

Buscant finançament

La voluntat de l'equip de govern és tenir-lo a punt durant el primer semestre de l'any que ve i que compti amb finançament de la Generalitat, a través del contracte programa amb el departament de Drets Socials. «Figueres és una ciutat molt gran, estem en una zona fronterera i s'ha de garantir aquest recurs i l'atenció a aquests col·lectius», remarca Quiroga.