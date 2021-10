Els treballadors de Serveis Socials de Figueres engeguen accions per denunciar les condicions en què treballen al local conegut com l'antic Bingo, al carrer Sant Pau. El servei es va traslladar en aquest punt fa tres anys. L'Ajuntament el va comprar l'any 2015 després de pagar durant cinc anys un lloguer mensual de 5.000 euros mensuals i hi va invertir uns 1,5 milions d'euros en la millora. El regidor de l'àrea, Jesús Quiroga, diu que l'obra es va recepcionar sense que s'hagués contractat la potència que tocava i que durant tot aquest temps hi ha hagut zones on no funcionava ni l'aire condicionat ni la calefacció. A més, diu que hi ha uns motors que no han funcionat en tres anys i que el local tampoc té la ventilació adequada.

L'Ajuntament va encarregar un estudi a l'enginyer municipal per intentar resoldre el problema i ara s'ha contractat la potència que necessita però falta comprovar si el sistema funciona i si "compleix amb la normativa". Si no és així, l'equip de govern estudiarà emprendre accions legals contra l'anterior govern municipal. "No assumiré responsabilitats que no ens corresponen", insisteix Quiroga.

Habilita tres espais per reubicar el personal

Paral·lelament, s'ha ordenat habilitar tres antics espais on ja hi havia hagut distribuïts els serveis socials municipals –els antics jutjats i als centres cívics de la Creu de la Mà i de la Marca de l'Ham-. Quiroga diu que la decisió s'ha pres a l'espera de veure si cal traslladar part del personal.

Mentrestant, els treballadors i treballadores farts de les condicions en què fa temps que treballen han engegat accions per denunciar-ho. Durant el darrer any, s'ha prioritzat l'atenció telemàtica i, tot i que estava previst reprendre la presencial aquest mes d'octubre, de moment es mantindrà. Però no només això. El personal assegura que s'ha vist obligat a atendre la ciutadania a les escales exteriors perquè "no s'ha habilitat un punt d'accés alternatiu".

"Espais sense ventilació, atenent a la població a 32 graus a l'estiu i a 14, a l'hivern, també greus goteres. Les portes d'emergència tancades amb clau, el recinte no disposa de plànol indicant rutes d'evacuació ni pla d'autoprotecció i les sortides d'incendis no estan senyalitzades", asseguren en un comunicat.

"El personal es veu obligat a treballar en un lloc que no és apte i que hauria d'acollir 31 treballadors i treballadores", asseguren en un comunicat, tot afegint que "no són poques les persones que s'han d'atendre".