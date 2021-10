L’Ajuntament de Castelló d’Empúries (Alt Empordà) ha acordat suspendre durant un any les llicències per a activitats de producció d’energies renovables (que inclouen la eòlica i la fotovoltaica), a excepció de l’autoconsum. Des del consistori argumenten que davant l’emergència climàtica cal «facilitar i simplificar» la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament energètic però que aquests objectius han de ser «compatibles» amb la preservació del sòl no urbanitzable, especialment en zones on hi ha activitats del sector primari o al Parc Naturals dels Aiguamolls. Amb la mesura, aprovada per ple, les llicències quedaran suspeses a l’espera d’un estudi que s’ha encarregat als serveis tècnics municipals per definir la ubicació més idònia.

Jocs i apostes

D’altra banda, el ple també ha donat llum verda a la suspensió, també per un període d’un any, de les llicències per a usos recreatius especialment els vinculats als jocs i les apostes. La mesura inclou bingos, casinos, sales de jocs i locals d’apostes. El consistori també vol estudiar la implantació més «idònia» d’establiments recreatius a través de la modificació del POUM.