Des de fa més de deu anys l’antic bingo del carrer Sant Pau, 39, és un maldecap per a l’Ajuntament de Figueres. Es va llogar per sis mil euros al mes sense cap ús durant anys. Es va comprar i reformar amb una inversió d’ 1,5 milions. Continua sense apte per a treballar-hi els serveis socials que s’hi van traslladar el 2018. Ara està tancat. Els treballadors protesten i l’alcaldessa, Agnès Lladó, va advertir al ple celebrat dilluns que «espero i desitjo pel bé de la ciutat i dels treballadors de serveis socials que una vegada engegada la potència sigui un local apte per treballar, perquè si no el requeriment haurà de ser un altre i haurà de ser per via judicial».

El local és la seu de serveis socials i també acull el centre de distribució d’aliments. Havia estat un bingo i durant un temps va acollir les oficines d’Agricultura de la Generalitat. Des de fa un any i mig intenten contractar la llum i continuen sense saber si reunirà les condicions.

El regidor de Serveis Socials Jesús Quiroga relatava els despropòsits «d’una mort anunciada» del que diu era «un mort immobiliari» que es va llogar per sis mil euros al més durant més de dos anys sense fer-lo servir per res «i després es va comprar i es van fer unes obres i això ha costat 1,5 milions d’euros».

«Quan vaig entrar em va sorprendre que d’un bingo en fessin la seu de serveis socials i a més sabent que allà hi havia hagut Agricultura i havia sortit per potes perquè era un espai no adequat», va dir Quiroga.

El que es troben ara és que la seu de Serveis Socials no reuneix els requisits. L’obra està recepcionada però no es va contractar la potència de llum que es necessita i afecta tant al centre de distribució d’aliments com als serveissocials. Fa un any i mig que treballen per posar-ho en condicions.

Sense saber si serà apte

A banda d’això, no saben si reunirà les condicions perquè hi treballi tot el personal.

La part elèctrica no està recepcionada perquè va ser un nyap, va dir, i no saben si funcionarà tot correctament, si complirà en temes de ventilació, entre altres qüestions. «Hi ha despatxos que no tenen ni ventilació, son molt macos però no compleixen els requisit», va dir Quiroga.

Per tant, davant la situació han buscat un pla alterantiu que passarà per desentralitzar els serveis socials buscant espais dignes.

El govern va informar a preguntes de la regidorade Junts Núria Galimany. L’alcaldessa va respondre taxativament que «ens hagués ajudat molt que ens haguessin escoltat quan els vam dir que no era un bon lloc».

El lloguer del local es va fer durant l’època de govern de Santi Vila (CiU). Durant anys va generar polèmica i fins i tot va investigar-ho Antifrau per una denuncia del PP.

Els treballadors denuncien pèssimes condicions per desenvolupar la seva feina

Els treballadors ide serveis socials, farts de les condicions en què fa temps que treballen, han engegat accions per denunciar-ho. Durant el darrer any, s’ha prioritzat l’atenció telemàtica i, tot i que estava previst reprendre la presencial aquest mes d’octubre, de moment es mantindrà. Però no només això. El personal assegura que s’ha vist obligat a atendre la ciutadania a les escales exteriors perquè «no s’ha habilitat un punt d’accés alternatiu».

Et pot interessar: Comarques Figueres vol comprar el local buit pel qual ja ha pagat 59.000 euros en lloguer

«Espais sense ventilació, atenent a la població a 32 graus a l’estiu i a 14, a l’hivern, també greus goteres. Les portes d’emergència tancades amb clau, el recinte no disposa de plànol indicant rutes d’evacuació ni pla d’autoprotecció i les sortides d’incendis no estan senyalitzades», asseguren en un comunicat.

«El personal es veu obligat a treballar en un lloc que no és apte i que hauria d’acollir 31 treballadors i treballadores», asseguren en un comunicat, tot afegint que «no són poques les persones que s’han d’atendre».