La relació política entre els vuit regidors que formen part del grup municipal de Junts per Figueres s’ha trencat després que els regidors Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández passen a incorporar-se, a partir d’ara, com a regidors no adscrits a l’Ajuntament de Figueres.

Pot concretar algunes de les diferències que han propiciat el trencament? Hi havia temes cabdals o s’han sentit arraconats?

a decisió dels tres regidors arriba després d’un llarg període de reflexió en el qual constatem que des de fa temps hi ha una sèrie de diferències internes que ja eren insalvables. Parlem bàsicament de dinàmiques de treball, estratègies... i arriba un moment en què tots coincidim en el diagnòstic intern com a grup, però no en les solucions. Penso que ha estat honest per part de tothom entendre que, malgrat que ningú volia arribar en aquest punt, probablement no quedava cap altre camí. I crec que també ens honora a tots que hàgim estat capaços de gestionar aquest episodi de forma civilitzada, respectuosa i sense retrets. Malauradament no sempre passa així en la política i d’exemples de trencaments traumàtics en tenim a cabassos.

Hi ha tingut a veure o ha fet créixer les desavinences el fet de militar tres regidors al Partit Nacionalista de Catalunya (PNC)?

Per part nostra, en absolut. No hi ha cap raó objectiva que tingui a veure amb la fragmentació de l’antic espai convergent. Al grup érem companys de Junts per Catalunya, del PDeCAT, del PNC i independents i existia llibertat de vot en els temes nacionals.

Quins efectes creu que tindrà això a les pròximes eleccions municipals?

Cap, perquè ningú sap encara quines candidatures es presentaran ni quins seran els caps de llista. Caldrà veure com s’acaba reordenant el nostre espai a escala nacional i local. La prioritat a les pròximes eleccions a Figueres ha de ser construir una alternativa real al govern municipal actual, que no descobreixo res, si dic que no funciona.

Creu que Jordi Masquef és un bon líder i sap teixir complicitats?

Amb en Jordi Masquef, vam guanyar de forma contundent les eleccions municipals de fa dos anys i això sol ja constata la seva vàlua i la de la resta de les 30 persones que formàvem part de la candidatura. Que en un moment determinat els nostres camins polítics se separin no resta ni un mil·límetre l’afecte personal i el respecte que sentim cap a ell i a la resta del grup. Afortunadament, podem dir que hi ha vida més enllà de la política!