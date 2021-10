La secció tercera de l’Audiència de Girona va dur a judici ahir dos Mossos d’Esquadra i un conductor que va donar positiu en un control efectuat a Vilatenim el maig de 2018. Segons sosté la fiscalia, l’acusat va aturar-se pels voltants de les set del matí prop d’un control d’alcoholèmia situat a la C-260 pels Mossos d’Esquadra. Els agents van fer-li l’alto i el van sotmetre a dues proves d’alcoholèmia, que van sortir positives. Llavors li van comunicar que haurien d’immobilitzar el vehicle.

Les dues versions dels fets són contradictòries. Segons el conductor, mentre li feien les proves d’alcoholèmia, va sentir diverses vegades insults racistes i amenaces proferides contra seu, com ara «li cardaria una hòstia a aquest sudaca de merda». Ell, va relatar, no va mostrar una actitud violenta o irrespectuosa contra la policia en «cap moment». Després que li comuniquessin la immobilització del vehicle, va sortir del cotxe i va trucar un amic seu perquè el vingués a buscar. Mentre ho feia va travessar el pas de vianants «per tenir més privacitat», i llavors va ser quan diversos agents el van reduir «amb excessiva força» i sense motiu aparent. Va explicar que va perdre el coneixement mentre el traslladaven amb diverses ferides a l’hospital. El conductor no nega que va cometre un delicte contra la seguretat viària, però nega haver-se enfrontat a la policia.

Segons els agents acusats, que van ser els que el van reduir, el conductor va rebre «molt malament» la notícia de la immobilització del vehicle, i va començar a travessar la carretera posant en risc la circulació. El van requerir fins a tres vegades que tornés fins al control, però el processat no els va fer cas. Per això el van haver de reduir, fent un ús «proporcionat» de la força, però el comportament violent del processat va fer-los caure a terra. Això explicaria, van manifestar, les ferides que van patir tots tres. Durant el judici, que ha quedat vist per a sentència, van negar haver proferit cap mena d’insult racista contra l’acusat, i així ho van reiterar diversos dels agents que hi havia al control aquell dia.

La fiscalia i la defensa dels Mossos demanen 3 mesos de presó pel conductor pels delictes de resistència a l’autoritat, contra la seguretat viària i dos delictes de lesions lleus.

La defensa del conductor demana que sigui condemnat per un delicte contra la seguretat viària i que se l’absolgui de la resta de delictes. Al mateix temps sol·licita que es condemni els dos agents pels delictes de lesions i amenaces a un any i tres mesos de presó.