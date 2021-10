Figueres estudia instal·lar lectors de matrícules als accessos a la ciutat i preveu licitar d'aquí a poc temps vuit càmeres de videovigilància al centre, que fa temps que estan pressupostades i tenen partida. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, assegura que cal millorar la «seguretat» i el civisme a la ciutat, tot i que diu que hi ha hagut certs avenços, si es comparen les dades del 2021 amb les del 2019. Casellas insisteix, però, que per fer-ho cal incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana. «No es tracta només de posar càmeres sinó de poder-les gestionar», insisteix. Per això, la previsió és arribar als 78 agents l'any que ve i als 85, en dos anys. Això permetrà, alhora, començar a implementar la policia de barri.

L'Ajuntament va aprovar fa un any el projecte per ampliar la instal·lació de càmeres de videovigilància –majoritàriament centrades a la zona oest de la ciutat- al centre amb vuit nous aparells. La previsió era col·locar-les al subsòl de la Rambla i la zona comercial del carrer Girona, plaça de l'Ajuntament, Peralada, Besalú i Sant Pere. Hi havia partida –gairebé 70.000 euros- però encara no s'ha executat. El regidor de Seguretat atribueix la situació a l'endarreriment de tràmits administratius, però espera que aviat surtin a licitació i es puguin instal·lar. Casellas diu que la decisió es va prendre en un moment en què el centre de la ciutat havia experimentat un augment de fets delictius, però que l'increment de la presència policial i la detenció d'alguns reincidents ha permès rebaixar-ho. Tot i això, insisteix en la necessitat d'atacar «l'incivisme» i millorar la seguretat, o la «sensació» de seguretat a la ciutat.

Per això i atenent a una petició del principal grup de l'oposició (JxFigueres), la regidoria de Seguretat està estudiant instal·lar càmeres lectores de matrícules –la xifra encara està per determinar- a les principals entrades de la ciutat. «S'havia plantejat que es fes en un únic barri, però nosaltres no ho veiem bé per no estigmatitzar i intentarem que sigui a tota la ciutat», assegura. Casellas diu que hi ha voluntat de fer-ho, però que topen sempre amb el mateix problema: la falta d'efectius a la Guàrdia Urbana. «No es tracta del cost, sinó d'una qüestió de gestió perquè no és només llegir matrícules sinó processar la informació», remarca el regidor.

Enfortir la plantilla

De fet, augmentar la plantilla és una de prioritats. «Quan vaig entrar com a regidor, hi havia 63 agents, ara en tenim 71 i l'any que ve arribarem als 78", explica. La previsió és arribar a final de mandat –a tot estirar, després de les municipals del 2023- amb 85 efectius. Amb aquestes xifres, assegura Casellas, s'assoliria la ràtio necessària i, alhora, es podria posar en marxa –encara que fos com a prova pilot- el concepte de policia de barri. «Per poder-ho fer, amb 81 agents calculem que podrem sectoritzar la ciutat en cinc espais i tenir-hi una patrulla de forma habitual», remarca. Paral·lelament, l'equip de govern preveu licitar pròximament la creació d'una unitat canina dins del cos –ara, contracten puntualment una empresa externa- per combatre el tràfic de droga a petita escala i donar suport a la policia en altres intervencions com ara controls de trànsit. Casellas diu que també abordaran aviat l'ús de pistoles elèctriques.

La seguretat, al ple

Els problemes de seguretat a la ciutat van centrar, precisament, part del torn de precs i preguntes del darrer ple de Figueres. El grup de Junts per Figueres i els regidors no adscrits van demanar a l'equip de govern quins plans tenia per millorar-la. En aquest sentit, Casellas va avançar també que l'alcaldessa, Agnès Lladó, està en contacte estret amb el Departament d'Interior per intentar «combatre les estadístiques». «Hem de ser conscients que tenim un problema com a comarca i que Figueres s'acaba convertint en la ciutat dormitori del que passa a la comarca», va afegir Lladó.