L’Aula Gastronòmica de Roses s’ha posat en funcionament com a centre formatiu amb un curs de cuina per a joves que tindrà lloc fins al proper 29 de novembre. Els 9 joves inscrits rebran classes troncals i sessions específiques de cuina i sala a càrrec de l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà, a més de rebre assessorament laboral personalitzat.

El curs, organitzat conjuntament per la Cambra de Comerç de Girona, l’Escola de Noves Oportunitats AFPAE i l’Ajuntament, s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys que en l’factualitat no es troben ni estudiant ni treballant i que estan inscrits al Sistema de Garantia Juvenil.

El regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, ha destacat que «ens permet dur fins a Roses una oferta formativa d’un sector que és de gran importància per al municipi» i es pretén «contribuir a què els joves puguin formar-se i incorporar-se com a cuiners o personal de sala en els restaurants de la vila, amb la millor preparació».L’Aula età dotada de cuina equipada i zona de tast, una pantalla de projecció amb càmera zenital per a la gravació de l’àrea de treball, i de graderia per a l’alumnat i públic.