L’Ajuntament de l’Escala ha aprovat el primer de cinc projectes previstos de millora del litoral d’Empúries que una vegada executats hauran suposat una inversió de més de quatre milions d’euros. Els tres primers que es preveuen pel 2022 suposaran una primera inversió d’1,2 milions.

El primer que s’aborda és de millora del passeig actual. Els dos propers seran l’allargament del passeig fins al Riuet i l’acondicionament d’una zona de descans-mirador a l’antic aparcament del MAC-Empúries. També està projectada l’ordenació de l’aparcament d’Empúries la millora de l’accés al Museu d’Arqueologia de Catalunya i a la platja del Portitxol.

L’espai que recorre el litoral d’Empúries és un dels més concorreguts, tant per veïns com per visitants, durant tot l’any. Arranjat i peatonalitzat des de fa tres dècades és un dels indrets emblemàtics de la població i una de les portes d’entrada al casc antic.

L’Ajuntament porta a terme des de fa anys un seguiment de l’estat d’aquest espai. Per als propers anys s’hi espera afrontar una forta inversió de les arques municipals per tal de millorar el passeig actual, l’entorn del MAC Empúries i allargar el passeig.

En el ple celebrat dilluns es va aprovar un dels tres projectes més imminents que s’esperen engegar l’any vinent. La inversió és de 430.000 euros.

El primer al qual s’ha donat llum verda és la millora del paviment del passeig i l’enllumenat. Segons ha informat l’Ajuntament, el projecte inclourà dotar d’il·luminació el passeig incremenant el nombre de balises de llum actuals i reforçar-ho amb alguns fanals més alts amb tecnologia led.

D’altra banda, es repararà el ferm en el tram que va des de l’accés al MAC-Empúries fins al nucli de Sant Martí d’Empúries.

Aprofitant els treballs es dotarà la zona de lavabos públics.

Descans i mirador

L’any vinent també estan previstes dues actuacions més al front marítim d’Empúries. Una de les propostes és l’condicionament d’una zona de descans-mirador a l’antic aparcament del MAC-Empúries amb una inversió de 200.000 euros,

El passeig actual arriba fins al nucli de Sant Martí, a la platja del moll Grec. La idea de l’ajuntament és allargar-lo fins al Riuet. Es tracta d’un tram d’uns 450 metres. Actualment hi ha una via per on es permet circular i pins a tocar la zona de la platja però presenta una imatge força deteriorada. Amb aquest projecte es revaloritzaria l’espai i prioritzant el vianant.

El projecte suposaria una inversió al voltant dels 1.4 milions, tot i que ara es preveu una primera d’uns 600.000 euros.

Més a llarg termini el govern de l’Escala projecta l’ordenació de l’aparcament d’Empúries (1,4 milions d’euros) i la millora de l’accés al Museu i a la platja del Portitxol (250.000 euros).

Millores al litoral del nucli

El govern actual treballa des de fa anys per anar millorant la imatge de la façana marítima, no només a Empúries, sinó també a la resta de la població.

Un dels punts principals on s’actua és al casc antic. Després de la reforma de la Platja i del tram del Port de’n Perris, ara s’actuarà al passeig Lluís Albert donant continuïtat a la resta del projecte.

El mes de juliol es va aprovar inicialment el projecte. Un paviment a un sol nivell i donar prioritat als vianants és la pricipal actuació. El projecte està valorat en 1,6 milions d’euros i s’esperen començar les obres en els propers mesos.