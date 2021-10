L'Ajuntament de Figueres i el departament d'Empresa han presentat aquest divendres el projecte '+45' per promoure la contractació de persones d'aquesta edat. La iniciativa, que es posarà en marxa a tot Catalunya aviat, compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros i preveu que el SOC subvencioni entre el 50 i el 100% del sou dels treballadors durant un màxim d'un any. A Figueres, la iniciativa se centra en les dones, un dels col·lectius més afectats per la crisi de la covid-19 i compta amb la participació d'una desena d'empreses de la ciutat. «Ser dona i major de 45 anys és un inconvenient a l'hora de trobar feina i, si s'ajunten les dues coses, fan que gairebé sigui una proesa trobar feina», ha assegurat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

Segons les dades de l'atur del mes de setembre, les persones majors de 45 anys concentren un 58% del total d'aturats. «Si hi afegim el biaix de gènere, la xifra incrementa», ha explicat Torrent. Per intentar combatre aquestes estadístiques, la Generalitat posa en marxa un programa per promoure la inserció laboral de les persones de més de 45 anys. El projecte, que s'estendrà per tot Catalunya, compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros i, a Figueres, es concentrarà en el col•lectiu de dones. «Més enllà de la bretxa salarial, hem de parlar dels obstacles que ens trobem les dones per entrar al mercat laboral», ha afirmat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Això és precisament el que busca 'Dones +45', que compta amb la participació d'una desena d'empreses de la ciutat i que busca, a més, «empoderar-les» per acabar amb tòpics que afirmen que a partir de certa edat «ja no són vàlides».

És el cas de Montserrat Catalina. Va començar a treballar en un supermercat Spar quan tenia 45 anys. Ara en té 60 i es mostra satisfeta per haver tingut aquesta oportunitat fa 15 anys. Com ella, aquest divendres a Figueres s'han pogut escoltar altres testimonis tant de treballadores com d'empreses que prioritzen dones d'aquestes edats a les seves plantilles. «Ens cal contractar dones de totes les edats. Ens dona equilibri a l'equip», ha assegurat la Maria Soler, de la botiga Bonet de Figueres. El propietari del Maia, Robert Figueras, per la seva banda, ha explicat que d'una plantilla de 21 persones, 15 són dones i que 12 d'aquestes tenen més de 45 anys. «És una fórmula que ens funciona», ha assegurat.

Un acompanyament «individualitzat»

La iniciativa compta amb el suport del SOC, que finançarà entre el 50 i el 100% dels sous dels treballadors en un període que anirà dels sis mesos a l'any. A Figueres, a més, té el cofinançament de la Fundació 'la Caixa' i es coordina a través de la Fundació Intermedia, Suara Cooperativa, Fundació Ires i Fundació Surt. I és que, a banda de promoure la inserció laboral també ofereix un acompanyament individualitzat en el procés. Així, les participants tindran com a suport una tècnica referent amb la qual treballaran les seves competències per poder definir millor el seu perfil laboral i així trobar les oportunitats més adequades.

També per als majors de 30 anys

Durant l'acte, Torrent també ha avançat que aviat també obriran la convocatòria '30 plus', per fomentar l'ocupació entre les persones de més de 30 anys en situació d'atur. Comptarà amb un pressupost de més de 13 milions d'euros i la previsió és que se'n puguin beneficiar unes 1.700 persones.