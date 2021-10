L’Escola de Noves Oportunitats amplia els seus espais amb un nou local a la zona oest de Figueres per a poder arribar a més joves i poder oferir més formació tècnico-professionals al territori, fent un treball integral per millorar l’accés al mon laboral.

L’Ajuntament hi destina 60.000€ anuals, que juntament amb altres projectes que s’estan duent a terme al barri, com el Centre Obert, creen sinergies per a millorar la situació dels joves de la ciutat.

L’Alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en una visita ahir al matí durant la inauguració el centre, va destaca r que «aquesta nova ubicació ha de donar eines formatives i laborals als joves del barri» i creu que «serà una eina de transformació social i laboral a la zona oest de la ciutat.»

L’entitat ofereix també diverses modalitats formatives, per a joves i adults que, per la seva situació personal no encaixen en les diverses ofertes d’ensenyament reglat.

Els serveis sempre van seguits d’un acompanyament integral basat en la proximitat i confiança en llurs capacitats per a procurar la seva inserció sociolaboral.

Actualment es porten a terme cinc iniciatives amb una totalitat de 77 alumnes.