L'Ajuntament de Figueres i la consellera de justícia Lourdes Ciuró han presentat l'acte per la instal·lació d'una llombarda Stolpersteine en record al figuerenc deportat als camps d'extermini Enric Moner, detingut per la Gestapo el 2 d'abril de 1943 a Maureillas-las-Illas (França) i internat al camp de Compiègne el 6 de maig del mateix any. El 19 de gener de 1944 va ser deportat a Buchenwald amb número de presoner 40.075, traslladat a Flossenbürg el 23 de febrer de 1944 amb número de presoner 6.448 i afusellat al subcamp de Hradischko (República Txeca) el 8 d'abril de 1945.

«Tenim present ara i sempre les víctimes del règim nazi i del règim franquista. Aquest acte d'avui és un acte de justícia i de reparació democràtica, no podem tancar els ulls al nostre passat», ha recalcat l'alcaldessa Agnès Lladó. L'octubre de 2020, es varen instal·lar un total de 10 Stolpersteine a Figueres en record als deportats figuerencs i figuerenques als camps d'extermini. Fets de formigó de 10 cm per 10 cm i coberts d'una fulla de llautó en la qual es graven les dades essencials de la persona que va ser víctima del nazisme, tenen com a objectiu aturar al vianant i fer-lo pensar en la persona empresonada, desapareguda, assassinada i torturada.