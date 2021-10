Els casos d’immigració sense papers en camions tornen a ser d’actualitat. Quinze dies després de detectar-se’n tres en un camió a Fogars; aquest dimarts se n’han localitzat cinc més en un altre tràiler, en aquest cas a Santa Llogaia d’Àlguema. Pels volts d’un quart de tres de la tarda, una patrulla dels Mossos d’Esquadra que feia tasques de prevenció per la zona va rebre l’avís des d’una benzinera situada a tocar de l’N-II antiga a Santa Llogia, on s’informava que s’havien localitzat uns polissons en un tràiler.

Un vehicle pesant provinent d’Itàlia que s’havia aturat en aquesta àrea de servei i on el xofer s’havia vist sorprès per la presència d’aquests joves. Fetes les gestions, la policia va comprovar que es tractava de cinc homes que tenen entre 25 i 36 anys. Tres d’ells són procedents del Pakistan, un d’Algèria i l’altre, del Marroc.

Tots els migrants comptaven amb documentació i un cop entregats a la comissaria de la Policia Nacional a la Jonquera, els agents van comprovar si constava la seva presència a Espanya.

Fins aquell moment no se’n tenia coneixement i per tant, com que el xofer - de nacionalitat romanesa- havia explicat que havia entrat per França, la Policia Nacional va fer la readmissió dels tres immigrants com marca l’acord entre ambdós països quan es troben amb aquests casos.

Enguany ja s’han donat diversos casos de troballa de polissons en camions, una pràctica d’entrada d’immigrants sense papers que es produiria per error a Espanya. Ja que les policies frontereres consideren que els immigrants paguen a màfies per anar cap a França a través d’Itàlia i que s’adonen que són a Espanya, quan, sovint, el mòbil els marca el canvi de país i després, fan soroll en veure’ls sorpresos pel sobtat canvi d’ubicació.