Els Premis Vinari 2021 han premiat fins a 27 vins de la DO Empordà en la llista de Millor Vi Català. Dos cellers empordanesos han obtingut la Medalla Vinari Gran d’Or. Els reconeixements s’han donat principalment a les categories de negres de guarda i de criança, i de dolços

Tocat de l’Ala 2018, Tocat de l’Ala i el Puig de les Guilles 2012, Grup Oliveda han estat els dos vins guardonats amb el Vinari Gran Or, en les categories de vins negres amb criança i vins dolços, rancis i de postres respectivament.

El Tocat de l’Ala va néixer de l’esforç entre les bodegues Coca i Fitó i Roig Parals per elaborar vins singulars i de qualitat. Són vins de cultiu integrat i sostenible.

El Puig de les Guilles és una garnatxa roja dolça Gran Reserva del Grup Oliveda on tres generacions es dediquen als vins, a Capma ny.

Nou vins, Medalla d’Or

Amb la medalla Vinar d’Or han estat guardonats nou vins de la DO Empordà (Sol i Serena 1931 Espolla – Garnatxa d’Empordà, Celler Cooperatiu d’Espolla; Solera 1931 Espolla – Garnatxa d’Empordà, Celler Cooperatiu d’Espolla; Torre de Capmany 2020, Celler Pere Guardiola; Gran Claustre 2015, Perelada; Negre dels Aspres 2017, Celler Vinyes dels Aspres; Rhodes 2018, Celler Mas Llunes; Sauló 2020, Espelt Viticultors; Babalà – Vi Rosat Alegre 2020, Celler Cooperatiu d’Espolla; i el Quinze Roures 2019, Espelt Viticultors. Els 16 vins restants van obtenir Medalla de Plata.

L’Auditori de Vilafranca del Penedès va acollir divendres, 8 d’octubre, la Gala de Lliurament dels Premis Vinari 2021.

Purgatori 2017 de Família Torres, de la DO Costers del Segre, ha estat reconegut com a millor vi català del 2021. Aquesta edició, ha comptat amb un total de 850 vins inscrits d’arreu del territori català.

Pel que fa al premi a la Trajectòria Professional, aquest ha estat per a Miguel A. Torres, considerat un «visionari» del sector per la seva implicació i lideratge en nous mètodes de conreu per combatre el canvi climàtic.

398 vins empordanesos

La DO Empordà acull cellers i bodegues de l’Alt i el Baix Empordà. Ocupa 2020 hectàrees de vinya amb 423 viticultors i 45 cellers inscrits al Consell Regulador de la denominació d’origen. Fins a 48 muncipis aculen vinyes o cellers i 398 vins.