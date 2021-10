Entre els objectius de les integrants de l’associació Amunt i Crits. Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà hi ha «la creació d’espais d’acollida per a dones migrades i famílies i l’impuls d’accions per combatre estereotips, sexisme, racisme i l’islamofòbia». Fa un temps van trucar a la porta del Museu del Joguet proposant-li la creació d’un joc. És Nannido, una versió especial del tradicional joc de l’oca que simbolitza el recorregut de la vida humana posant al participant en la pell d’una persona migrada. L’objectiu és senzill: sensibilitzar i generar empatia.

La presentació de Nannido es va fer la setmana passada en una Sala Frégoli plena a vessar i en un acte emotiu. Alguns dels assistents, l’alcaldessa i les promotores incloses, es van posar a l’entorn de les tres taules parades per jugar. «Nannido forma part de la nostra història i de la nostra vida», reconeixia Habby Jawo, membre de l’associació.

Amunt i Crits és una associació nascuda el febrer del 2020 a Figueres. Una entitat, que com va descriure la seva presidenta, Loubna El Hassani, està integrada per «dones empoderades amb experiència migratòria». Les seves components s’han format en diferents àmbits -acció comunitària, gènere, violències, diversitat intercultural, igualtat de drets i ciutadania i salut mental- per donar resposta a les urgències de les persones migrades. «Des que ens vam crear, fem acompanyament professional a les famílies i vam pensar que la millor manera de combatre estereotips i prejudicis era a través del joc», va explicar Jawo. Pensat per ser utilitzat a partir dels 8 anys, aquest joc es trobarà alMuseu del Joguet i a centres educatius.

La importància del joc es va veure reforçada amb la presència a l’acte d’Eulàlia Pascual, presidenta de l’associació per a les Nacions Unides a Espanya, qui va recordar que l’objectiu de Nannido «és difondre els nostres valors: els drets i llibertats de les persones». «Hem de recuperar jugar en família, a l’escola. La xenofòbia és un dels problemes més greus de la nostra societat», va afegir.