El Parc de Bombers de la Jonquera, que recentment la Generalitat ha anunciat que deixarà de ser professional per passar a ser de voluntaris, pateix deficiències que han estat denunciades per col·lectius de Bombers i per l'ajuntament de la Jonquera que fins i tot ha portat a terme alguna petita intervenció per millorar-ne les condicions.

Relacionades Reconvertiran el parc de Bombers de la Jonquera en seu de voluntaris i canviaran els usos als de Calonge i Hostalric

El parc té 25 anys i un dels problemes és la falta de manteniment. Des del mateix ajuntament, el regidor de Seguretat, Jordi Picornell, explicava a Diari de Girona, en conèixer la decisió de la Generalitat, que el parc, actualment, té importants deficiències. "Fa vint anys que li fan un manteniment pèssim, de tot", explica el regidor.

"En el cas de la cuina, vaig veure que tenia totes les rajoles trencades, una imatge depriment", lamenta i explica que "des del consistori es va enviar la brigada, vam mirar què els feia falta i els vam arreglar la cuina des de l'ajuntament perquè creiem que han de treballar de manera digna".

A més, només un dels 4 torns té un comandament i dos vehicles amb antiguitat d'11 anys i l'altre de 25 anys.

Forats al paviment

Des del compte de twitter de Bombers per la República es queixen de la situació. "Falta de manteniment" que "ha provocat degradació de la façana, despreniment dels tancaments verticals de la cotxera, forats al paviment exterior i vegetació a molts racons".

Aquesta és a situació en què es troba el parc de La Jonquera tant en l’àmbit operatiu com en l’estructural.

Obrim fil ⤵️🚒 pic.twitter.com/whCVPcRkMl — Bombers per la República🎗🚒 (@ANC_Bombers) 27 de septiembre de 2021

"Tancaments de finestres i portes del parc deteriorats", "maquinària insuficient" o una "caldera de gasoil per proporcionar aigua calenta sanitària antiga que no realitza bona combustió i causa de múltiples aturades" són altres mancances que denuncien.

El mobiliari és vell i "només dos dormitoris, de molt petites dimensions, amb un total de 5 llits fet que impossibilita respectar cap normativa covid-19", entre altres mancances "operatives i infraestructurals que posen en risc la nostra feina, la nostra formació, la nostra salut i la de persones qui treballem o interactuem".

- Falta de manteniment que ha provocat degradació de la façana, despreniment dels tancaments verticals de la cotxera, forats al paviment exterior i vegetació a molts racons.

- Incompliment de la prevenció de riscos laborals a la cotxera per la manca de separació d'espais. pic.twitter.com/SeZCYxZKyi — Bombers per la República🎗🚒 (@ANC_Bombers) 27 de septiembre de 2021

El regidor de Seguretat afegia que el parc també necessita millores per adaptar-se a les normatives actuals. Creuen que la situació podria haver estat un dels motius pels quals la Generalitat ha decidit tancar-lo com a parc professional i ser seu de voluntaris. Es planteja al nou pla del Projecte Bombers 2025, el qual preveu l'adequació de la plantilla i les dotacions del cos. El pla preveu millorar la dotació de 9 parcs que estan infradotats, donat el nombre d’habitants en el seu àmbit de cobertura.

L'Ajuntament defensa la necessitat de mantenir el parc professional pel servei que dona "perquè és porta de Catalunya" en un municipi amb un alt volum de trànsit de camions, amb un túnel del TAV i una ubicació fronterera que requereix el servei.