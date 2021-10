L'Ajuntament de Figueres habilitarà un espai per al dol perinatal al cementiri municipal. El consistori vol oferir a les famílies que han patit aquesta pèrdua un espai on "recollir-se i mostrar el dol". Per això, hi haurà una bassa amb còdols d'alabastre per dispositar-hi records individualitzats; una placa d'alabastre gravada com un finestral per on passaran els rajos de sol, un banc en forma còncava, un cirerer i un arbust. Aquesta és una de les mesura anunciades per donar visibilitat al Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional, juntament amb una taula rodona que se celebrarà aquest divendres a la tarda i que comptarà amb la participació de diverses expertes i activistes.

L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, diu que la mesura vol ser un "acte de reconeixement social" d'un dol que "es viu de manera silenciada" i que "és un tabú en la nostra societat".