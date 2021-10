Els Aiguamolls de l'Empordà viuen una de les pitjors sequeres dels últims anys. El director del Parc Natural, Sergi Romero, diu que la situació és "greu" i que es tracta d'un dels episodis més "llarg" que recorda des que va començar a treballar al parc, a principis dels 90. I és que els episodis de sequeres són recurrents en aquestes zones humides però en el que portem d'any només hi han caigut 225 litres per metre quadrat, menys de la meitat de la mitjana (entre 500 i 600 l/m2). Els recs no tenen aigua i això provoca que zones habitualment plenes, com l'estany del Cortalet, estiguin completament secs. La situació ha provocat que moltes espècies d'aus s'hagin desplaçat cap a d'altres punts.

Romero atribueix la situació a la falta de pluges i als litigis amb el propietari de Vilaüt, que "es nega a deixar inundar la zona". "No em vull imaginar l'escenari si la situació persisteix però si no plou, deixarà de ser una zona humida", afirma.